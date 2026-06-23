Anna Lewandowska pochwaliła się swoim szczęściem. Trenerka podczas relacji na InstaStories pokazała, jaka niespodzianka czekała na nią w pokoju hotelowym. Gdy weszła do środka zobaczyła wyjątkową dekorację z okazji jej rocznicy ślubu Robertem Lewandowskim. Zrobiło się romantycznie!

Lewandowscy świętowali 13. rocznicę ślubu. Ania pochwaliła się niespodzianką

Zaledwie kilka dni temu mogliśmy zobaczyć, jak Lewandowscy bawią się nad włoskim jeziorem, ale później Ania poinformowała, że czas na kolejną podróż. Pokazała wówczas kadry z samolotu i zapowiedziała krótkie wakacje podczas których zamierza realizować swój plan treningowy. Żona Roberta Lewandowskiego chętnie pokazuje zdjęcia i relacje z wyjadów, ale teraz pochwaliła się wyjątkową niespodzianką, jaka czekała na nią w hotelowym pokoju.

W relacji Anny Lewandowskiej uwagę od razu przyciągał sufit wypełniony balonami. Z nich zwisały kolorowe wstążki i sznureczki, a na nich zawieszone były fotografie Lewandowskich. Dopracowana dekoracja, która w kilka sekund zrobiła klimat rocznicowego wieczoru, robi wrażenie. Trenerka nie ujawniła, kto przygotował niespodziankę.

Ślub Anny i Roberta Lewandowskich. Minęło już 13 lat

Rocznicowa dekoracja w hotelowym pokoju przypomniała wspólną historię piłkarza i trenerki. W końcu 22 czerwca to dla nich konkretna data. Anna i Robert Lewandowscy wzięli ślub 22 czerwca 2013 roku, a ceremonia odbyła się w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku.

Podczas uroczystości Anna Lewandowska miała na sobie zjawiskową suknię od Macieja Zienia. Po latach projektant opowiedział nam o tym, jak wyglądały przygotowania. Warto przypomnieć, że w 10. rocznicę ślubu Lewandowscy odnowili przysięgę małżeńską i zorganizowali huczne wesele.

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Instagram annalewandowska

Instagram annalewandowska