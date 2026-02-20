18 lutego w Muzeum Wojska Polskiego odbyła się uroczysta premiera serialu dokumentalnego „Doda”, która była długo wyczekiwanym wydarzeniem wśród fanów Doroty Rabczewskiej. Produkcja składająca się z trzech odcinków przedstawia zarówno początki kariery artystki, jak i jej największe sukcesy oraz kontrowersje. Już od samego początku wieczoru wiadomo było, że o premierze serialu "Doda" jeszcze długo będzie się mówić w mediach, bo niezwyłych aspektów było wiele. Tym razem skupiamy się na wyjątkowych kreacjach autorstwa Patrycji Kujawy, które można było zobaczyć na wystawie.

Premiera serialu "Doda" przyciągnęła tłumy gwiazd

Na uroczystej premierze serialu "Doda" pojawiły się największe gwiazdy. Na czerwonym dywanie błyszczeli Michał Wiśniewski, Klaudia Halejcio i Aleksander Sikora, a sama Doda zachwyciła swoją stylizacją. Nie zabrakło również znanej projektantki, Patrycji Kujawy.

Wyjątkowa wystawa na premierze serialu "Doda"

I to właśnie wyjątkowe kreacje autorstwa Patrycji Kujawy przykuły ogromną uwagę wszystkich zgromadzonych na premierze gości. Znana i ceniona projektantka już do blisko dekady współpracuje z Dodą i stworzyła dla niej wiele spektakularnych kreacji. Również ta, w której artystka pojawiła się na premierze filmu o sobie, także była autorstwa Patrycji Kujawy.

Projektantka postanowiła podzielić się też swoimi wrażeniami w swoim wpisie na Instagramie. Nie ukrywa, że jest wdzięczna, że to właśnie jej Doda zaufała tak wiele razy i do tego mogła pokazać swoje dzieła również podczas premiery filmu o artystce.

Dziękuje @dodaqueen tak zwyczajnie za spełnienie marzenia. Wśród tak ogromnego zbioru kostiumów pokazano sześć z wielu, które mogłam wykonać na przestrzeni 9 lat, bo tyle minęło od pierwszego spotkania. Dla mnie to ogrom wspomnień ciężkiej pracy przynoszącej mi radość i różnych etapów życia. Zawsze byłaś bardzo wymagająca, ale i pomocna wobec mnie i ja to pamiętam zawsze - napisała Patrycja Kujawa

Od tych kreacji naprawdę trudno oderwać wzrok. Sami spójrzcie!

