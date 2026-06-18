Katarzyna Cichopek od lat z powodzeniem funkcjonuje w świecie mediów, łącząc karierę aktorską, telewizyjną i biznesową. Gwiazda nieustannie rozwija kolejne projekty, udowadniając, że potrafi odnaleźć się w wielu rolach. Jej działalność została dostrzeżona przez magazyn "Forbes", a informacją o wysokim miejscu w prestiżowym rankingu z dumą podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych.

Katarzyna Cichopek dzieli się radością

Magazyn "Forbes" we współpracy z Instytutem Monitorowania Mediów po raz kolejny przyjrzał się sile kobiecych marek osobistych w Polsce. W przeciwieństwie do rankingów opartych na majątku czy wysokości zarobków, to zestawienie skupia się przede wszystkim na obecności i wpływie poszczególnych kobiet w przestrzeni medialnej. Pod uwagę brana jest nie tylko częstotliwość pojawiania się ich nazwisk w mediach, ale również zasięg publikacji oraz kontekst, w jakim są one przedstawiane. To właśnie wartość medialna, a nie stan konta, decyduje o miejscu w rankingu, który od lat budzi duże zainteresowanie zarówno w świecie biznesu, jak i show-biznesu.

W gronie wyróżnionych znalazła się Katarzyna Cichopek, która może pochwalić się bardzo wysoką pozycją w prestiżowym zestawieniu. Gwiazda zajęła 13. miejsce w rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce, a wartość jej marki oszacowano na 172 mln zł. Swoim sukcesem podzieliła się w mediach społecznościowych.

13. Miejsce w rankingu Forbes Women. Druga kobieta w kategorii media, kultura, sztuka. To wielki dzień. Lata pracy, setki godzin na wizji, tysiące decyzji, które budowały to, co dziś widzicie. To jest dowód na to, że konsekwencja wygrywa. I robię to bez krzyku, bez szumu i bez walki o uwagę za wszelką cenę. Nie zatrzymuję się, nie proszę o pozwolenie. Robię to, w co wierzę, po swojemu, własnym tempem i to działa. Dziękuję każdemu, kto był ze mną w tej drodze. Idziemy dalej kochani. Spokojnie, ale na pełnej mocy mówiła na nagraniu.

Fani gratulują Katarzynie Cichopek

Fani błyskawicznie zasypali ją lawiną gratulacji.

To świetnie patrzeć jak kobiety się rozwijają

Wspaniale!

Gratulacje pisali internauci.

Aktorka może mówić o dużym powodzeniu nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnie. Kilka miesięcy temu poślubiła Macieja Kurzajewskiego, a niedawno pokazywaliśmy, jak Katarzyna Cichopek urządziła swoją luksusową willę.

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