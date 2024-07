Trzeci odcinek show "The Voice od Poland" przyniósł wielkie emocje. Podczas występu jednego z uczestników Edyta Górniak popłakała się na wizji. Gwiazda schowała się za swoim fotelem, żeby kamery nie uchwyciły jej łez. Kto ją tak zachwycił? 20-letni Krzysztof Iwaneczko, który zaśpiewał utwór "Nieznajomy" Dawida Podsiadło i swoim występem podbił serca wszystkich jurorów! Co powiedzieli o jego występie?



"U mnie będziesz numerem jeden. Zajebiście!", powiedział Andrzej Piaseczny.

"Masz w sobie czar i świetną technikę", powiedział Baron.

"To wykonanie otwiera Ci drogę do kariery. To jest Twoja wielka szansa i ja nie dopuszczę do tego, żeby ona była zaprzepaszczona", powiedziała Maria Sadowska.

"Jak byłam małą dziewczyną to moje wyobrażenie o muzyce było dokładnie takie jak Twoje wykonanie. Zanim przeszłam całą drogę, miałam taką mocną wiarę, potem ją zgubiłam. Dzisiaj przypomniałeś mi, że to nadal istnieje. Dziękuję Ci za to!", powiedziała Edyta Górniak.