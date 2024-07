1 z 9

Już jesienią w TVP zobaczymy kolejną edycję muzycznego talent show - "The Voice of Poland". W jury niezmiennie Tomson i Baron oraz Edyta Górniak. Do obsady powrócili również Maria Sadowska i Andrzej Piaseczny, a jako prowadząca - Halina Mlynkova, której towarzyszyć będą Tomasz Kammel i Maciej Musiał.

Jurorzy i prowadzący wzięli udział w sesji promującej program. Wyglądają jak bogowie Olimpu. A może bohaterowie „Gry o tron”? Nowe wcielenie trenerów i prowadzących „The Voice of Poland” zaskakuje! Wszyscy wyglądają bardzo… oryginalnie. Najbardziej Górniak i Sadowska ucharakteryzowane na elfy. Chyba na ELFY! Zresztą - oceńcie sami.