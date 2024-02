Michał Szpak dba o to, aby mówiono i pisano o nim w kontekście kariery muzycznej. Artysta bardzo chroni swoje życie prywatne i praktycznie nie rozmawia na temat życia uczuciowego. Choć zdarzają się odstępstwa od tej reguły. Ostatnio Michał Szpak zaskakiwał zdjęciami, które wywoływały spore emocje i wygląda na to, że gwiazdor znów to zrobił. Zobaczcie najnowsze zdjęcie Michała Szpaka!

Michał Szpak znów zaskoczył nowym zdjęciem

Michała Szpaka już niebawem zobaczymy w nowym programie "Drag Me Out", gdzie wystąpi w roli jurora obok Anny Muchy i Andrzeja Seweryna. A tymczasem fani artysty doskonale pamiętają, że swoją drogę muzyczną zaczynał od programu "X-factor", który otworzył mu drzwi do kariery. Piosenkarz od początku nie ukrywał, że lubi zaskakiwać swoim wizerunkiem, a jego kreacje sceniczne wzbudzają sensację. Co prawda, fani Michała Szpaka przyzwyczaili się już do jego pomalowanych paznokci, butów na obcasie czy transparentnych koszul, ale tym razem piosenkarz znów zaskoczył. Chodzi o najnowsze zdjęcie Michała Szpaka ze spektakularnym wachlarzem rzęs. Robią wrażenie. Sami zobaczcie!

Instagram @michal_szpakofficial

Nie od dziś wiadomo, że Michał Szpak przywiązuje ogromną wagę do swojego wizerunku, który wypracował i naprawdę dba o swój wygląd. Stylizacje artysty wzbudzają zainteresowanie i nawet codzienne zestawy są perfekcyjnie dobrane, nawet jeśli są założone jedynie na spacer z ulubionym czworonogiem Michała Szpaka, Hectorem. Gwiazdor zawsze pamięta też o dodatkach, które uzupełniają stylizacje i wielokrotnie dodają im pazura. Przypomnijcie sobie kilka stylizacji Michała Szpaka. Jedno jest pewne, gwiazdor kocha dzwony.

Michał Szpak AKPA/Piętka Mieszko

