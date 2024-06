Życie osobiste Michała Szpaka nieprzerwanie budzi ogromne zaciekawienie, jednak on konsekwentnie milczy w tym temacie. Pod ostatnim zdjęciem internauci zaczęli bacznie przyglądać się mężczyźnie, który mu towarzyszył. Fanka zapytała wprost: "To twój mąż?". Po chwili zapanowało istne zatrzęsienie.

Pod zdjęciem Michała Szpaka zawrzało, fani pytają o męża

Po udziale w "X Factor" kariera Michała Szpaka zaczęła szybować i tak też niezmiennie jest już od lat. Wokalista cieszy się ogromną popularnością, a rzesza fanów stara się śledzić nie tylko jego poczynania na polu zawodowym, ale i prywatnym. Ku jednak ich rozczarowaniu, Michał od samego początku starał się grubą linią oddzielać sprawy osobiste od pracy i do dziś raczej nie ma w zwyczaju wypowiadać się w tym pierwszym temacie.

Ola Skowron/Dzien Dobry TVN/East News

Mimo to szczególnie dużo dyskutuje się w kwestii życia uczuciowego gwiazdora, a sympatycy niecierpliwie czekają na informację o tym, czy być może jego serce jest zajęte. Jakiś czas temu 33-latek wypowiedział się w tym temacie, przyznając, że związki nie są dla niego łatwym orzechem do zgryzienia, a także dał do zrozumienia, że pozostaje singlem.

Potrzebuję przestrzeni, żeby być samemu. I to byłoby trudne dla drugiej osoby, bo ja lubię być sam. Może po prostu potrzebowałbym mieć ogromną chatę, która pozwoliłaby na odcięcie się energetyczne od drugiej osoby. Potrafię dbać o miłość, jeśli kocham, co zdarza się rzadko. Myślę, że jestem okrutnie trudnym człowiekiem do życia. (...) Dla człowieka, który nie żyje w takim rytmie jak ja, to jest ciężkie, bo mnie zwykle nie ma w domu i jak wracam z wojaży koncertowych, albo wywiadów czy aktywności, to mi się nie chce gadać, bo muszę znaleźć siłę, żeby siebie pozbierać

Artur Zawadzki/REPORTER

Mimo to regularnie pojawiają się plotki o rzekomych związkach Michała, a on sam na każdym kroku jest łączony z różnymi osobami. Teraz z kolei pod jego zdjęciem zapanowało istne zatrzęsienie. Wokalista zapozował z grupą znajomych, a jeden z nich objął piosenkarza, co zwróciło szczególną uwagę internautki, która zapytała wprost:

Ooo to Twój mąż?

Sam Szpak pozostawił to pytanie bez odpowiedzi, jednak w jego imieniu wypowiedzieli się wierni fani, tłumacząc internautce, że jest to wyłącznie jego przyjaciel.

Myślicie, że gdy Michałowi uda się znaleźć drugą połówkę, pochwali się tym przed sympatykami?

Michał Szpak VIPHOTO/East News