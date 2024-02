Michał Szpak to zdecydowanie jeden z najbardziej charyzmatycznych piosenkarzy młodego pokolenia, który swoim talentem podbił serca tysięcy fanów. Wielbiciele gwiazdora z niecierpliwością czekają na jego kolejne występy, a teraz będą mieli okazję oglądać swojego idola jeszcze częściej! Wszystko przez to, że Michał Szpak został jurorem w nowym programie stacji TVN - "Czas na Show. Drag Me Out". Teraz na swoim Instagramie gwiazdor podzielił się radosną nowiną właśnie związaną z jego udziałem w tym show.

Michał Szpak podzielił się radosnymi wieściami

Michał Szpak, Anna Mucha oraz Andrzej Seweryn - to właśnie oni zasiądą w jury pierwszej polskiej edycji programu "Czas na Show. Drag Me Out". Na czym dokładnie będzie polegał program? "Drag Me Out" przybliży nam barwny świat Drag, artystycznego performance’u oraz dostarczy niesamowitej ilości jedynej w swoim rodzaju zabawy. Jakiś czas temu w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Michał Szpak wyznał, co skłoniło go, aby wziąć udział w tym przedsięwzięciu i zasiąść w jury.

Misyjność tego programu trochę, dla mnie przynajmniej. Że to będzie taki zastrzyk świeżości to raz, a po drugie opowiadanie o czymś, co jest częścią kultury świata i to jest dla mnie coś fantastycznego, bo rozszerzanie tolerancji w Polsce jest bardzo ważne dla mnie

Michał Szpak PAWEL DABROWSKI/SE/EAST NEWS

Teraz z kolei Michał Szpak przekazał radosne wieści, że właśnie ma za sobą pierwsze zdjęcia na planie show! Artysta już teraz wie, że będzie się działo i program dostarczy widzom wielu emocji.

Pierwszy plan już za nami, przyznać muszę, iż absolutnie program ten wymyka się spod wszelkich dotychczasowych kategorii rozrywki, jakie mogliście śledzić w tv do tej pory! Określę to tak Extravaganza. Dobrego dnia ! - napisał Michał Szpak w swoim nowym poście na Instagramie

Fani piosenkarza natychmiast ruszyli do komentowania. Przyznają, że już nie mogą się doczekać, aż zobaczą swojego idola w tym programie i przy okazji zostawili mu mnóstwo ciepłych słów!

Jury pierwsza klasa. Inicjatywa bardzo ciekawa także czekamy. Btw. Obłędna stylówa...dobrego dnia Michał

Cudownie Pan wygląda

Już nie mogę się doczekać …..będzie sztos

Na pewno obejrzę - piszą fani

Wy też już nie możecie się doczekać na premierę "Czas na Show. Drag Me Out"? Przypomnijmy, że program pojawi się na antenie TVN już wiosną, a w roli prowadzącej zobaczymy Mery Spolsky!