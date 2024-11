Michał Szpak urodził się 26 listopada 1990 roku w Jaśle, w województwie podkarpackim. Jest wokalistą i autorem tekstów. Rozgłos zdobył dzięki swojej wyjątkowej osobowości scenicznej, ekstrawaganckiemu stylowi i charakterystycznemu głosowi.

Michał Szpak w dniu urodzin pokazał zdjęcie z dzieciństwa

Michał Szpak obchodzi dziś 36 urodziny. Z tej oto okazji postanowił podzielić się z fanami zdjęciem z przeszłości, a dokładniej z czasów, kiedy to był małym dzieckiem. Oprócz uroczej fotografii nie zabrakło paru słów od muzyka.

Nie wiem, jaki to dzień. Nie wiem, jaki to miesiąc. Wiem jednak, że jako dziecko wiedziałem czego pragnę - to jest dowód - rozpoczął swój wpis Michał Szpak.

Nie mam zbyt wielu zdjęć z dzieciństwa, ale ta fotografia utwierdza mnie w tym, iż wymarzyłem swoje życie takim, jakie jest fuckyeeeah od zawsze i na zawsze! A tutaj śpiewam w sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 4, w Jaśle CHŁOPAKI NIE PŁACZĄ i nie uwierzycie, ale wygrałem ten plebiscyt. DZIĘKUJE ZA WSZYSTKIE ŻYCZENIA I ZA MASĘ WZRUSZENIA #birthdayboy #loveislove - dodał solenizant

Instagram/@michal_szpakofficial

Fani ruszyli z życzeniami dla swojego idola. Pod postem pojawiło się mnóstwo miłych słów. Obserwatorzy pisali:

Jak tu się nie wzruszyc kiedy dzielisz się czymś tak wrażliwym i Twoim. Proszę, spójrz temu młodszemu Michałowi w oczy, przytul mocno i powtarzaj mu, jak jesteś z niego cholernie dumny. To uczucie kiedy patrzysz na swoje życie i widzisz, jak wiele zrobiłeś, jak bardzo Cię to rozwinęło, jest bezcenne i życzę Ci, by ta wdzięczność nieustannie Cię napędzała. Tak dobrze się wzruszyć, tak dobrze poczuć te wrażliwe miejsca w Tobie, bo czucie dotykanie ich daje ogromną siłę. Niech to, czego pragniesz, potrzebujesz, a jeszcze nie chcesz o tym mówić niech się spełni.

Co za słodki chłopczyk. Michał Niech w tym szczególnym dniu spełnią się Twoje marzenia, a życie Twoje będzie płynne i piękne, jak muzyka. Wszystkiego najlepszego!

Najlepszego Michale! Dalszego rozwoju zawodowego i zdobywania sukcesów.

Kim tak naprawdę jest Michał Szpak?

Michał Szpak jak widać na najnowszym zdjęciu, od najmłodszych lat interesował się muzyką. Zainteresowanie muzyką i sztuką rozwijał od dziecka, a swoje pierwsze kroki na scenie stawiał podczas lokalnych konkursów muzycznych i w zespole Whiplash. Przepustkę do kariery dał mu program "X Factor", gdzie w 2011 roku swoim występem zachwycił jury i publiczność. Michał zajął drugie miejsce w pierwszej edycji programu X Factor. W 2011 roku wydał swoją debiutancką EP-kę "XI". W 2015 roku ukazał się jego pierwszy pełny album studyjny "Byle być sobą", który zdobył status platynowej płyty. Album zawierał takie hity jak "Color of Your Life" oraz "Jesteś bohaterem".

Michał reprezentował także Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 2016 roku w Sztokholmie z piosenką "Color of Your Life". Zajął wysokie 8. miejsce w głosowaniu publiczności i ostatecznie uplasował się na 8. pozycji w ogólnej klasyfikacji. Jednak na typ etapie Michał dopiero zaczął rozwijać swoją karierę muzyczną z jeszcze większym przytupem! W 2018 roku wydał album "Dreamer", który również odniósł sukces komercyjny.

Michał Szpak jest znany ze swojego barwnego wizerunku scenicznego. Jego wygląd, często uzupełniany długimi włosami, mocnym makijażem i odważnymi strojami, budził zainteresowanie mediów i fanów. Poza muzyką Szpak jest jurorem w programie "The Voice of Poland". Michał bardzo ceni wolność artystyczną i często podkreśla w wywiadach, że nie boi się być sobą na scenie i w życiu prywatnym.