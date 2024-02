Michał Szpak od dawna budzi spore kontrowersje w przestrzeni medialnej. Artysta dba o to, aby mówiono o nim głównie w kontekście pracy zawodowej i chroni swoje życie prywatne, głównie to dotyczące swojej drugiej połówki. Nie oznacza to jednak, że Michał Szpak nie potrafi zaskoczyć. Gwiazdor zrobił to właśnie teraz!

Michał Szpak pokazał zdjęcie swojej miłości

Michał Szpak to kolejny artysta, który swoją obecność w show-biznesie zaczął od przygody z programem typu talent show. Choć udział w "X-Factor" to był dopiero początek, to od tego czasu kariera Michała Szpaka nabrała tempa. Gwiazdor na każdym kroku udowadnia, że nie boi się kontrowersji i po prostu jest sobą, co pokazał niedawno, publikując zdjęcie w stringach na hamaku. Michał Szpak nie ukrywa też, że uwielbia zwierzęta, a prawdziwym oczkiem w głowie muzyka jest jego pies Hektor. Teraz artysta zaskoczył nowym zdjęciem i dodał wymowny opis. A kto jest na zdjęciu? Oczywiście, jest to uroczy psiak zawinięty w kołdrze. Tylko spójrzcie na ten uroczy!

Miłość napisał Michał Szpak.

Instagram @michal_szpakofficial

Michał Szpak, od kiedy jego drogi zeszły się z Hektorem, stali się prawdziwymi przyjaciółmi. Psiak towarzyszy artyście w niemal każdej wolnej chwili. Razem wybierają się do restauracji, "wożą po mieście" i oczywiście spacerują. Hektor wielokrotnie towarzyszył artyście również w wywiadach czy wizytach w programach śniadaniowych, a ostatnio to właśnie czworonożny przyjaciel Michała Szpaka bardzo często pojawia się na jego instagramowym koncie.

Michał Szpak spędza męski wieczór Instagram@michal_szpakofficial

Tymczasem w życiu zawodowym Michała Szpaka też sporo się dzieje. Artysta pojawi się w nowym programie TVN „Czas na show. Drag Me Out”, gdzie pojawi się w roli jurora razem z Anną Muchą i Andrzejem Sewerynem. Będziecie oglądać?

