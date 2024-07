Premiera piosenki Edyty Górniak - "Grateful" na Eurowizję już dziś o 20. na antenie radia RMF FM. Tymczasem diwa szykuje dla fanów wielką niespodziankę. Jak dowiedział się Fakt, każdy z wielbicieli Edyty Górniak będzie mógł zagrać w klipie do utworu! Już niedługo na jej Facebooku pojawi się konkurs!

Teledysk Edyty Górniak na Eurowizję 2016 z udziałem fanów!

Edyta Górniak długo pracowała nad ostateczną wersją utworu Grateful, który powalczy o Eurowizję 2016 (polskie preselekcje już 5 marca w TVP 1). Tymczasem do 1. marca, według regulaminu Eurowizji, ma pojawić się teledysk do piosenek, biorących udział w eliminacjach, a więc także do "Grateful". Diwa postanowiła więc, że pomogą jej fani, którzy nagrywają specjalne wideo, będą mogli pojawić się w teledysku do utworu:

Każdy będzie mógł wziąć udział w jej teledysku. Co trzeba zrobić? Nagrać pomysłowe wideo, którego hasłem przewodnim będzie jedno słowo - wdzięczność. Następnie wysłać je na specjalny mail, który zostanie utworzony na tę okazję. Najciekawsze z filmików pojawią się w teledysku – mówi informator dziennika.

Wśród fanów Edyty Górniak na pewno nie zabraknie chętnych. W końcu artystka dba o nich jak mało kto.

Edyta Górniak pojedzie na Eurowizję 2016?

Czy to właśnie Edyta Górniak pojedzie z "Grateful" na Eurowizję? Bukmacherzy i większość polskich artystów stawia na Margaret i jej "Cool Me Down". Udział Edyty w polskich preselekcjach jest jednak dla konkurentów wielką nobilitacją. Uda jej się pokonać innych uczestników preselekcji?

Edyta Górniak szykuje teledysk do piosenki Grateful.

Edyta Górniak pojedzie ponownie na Eurowizję?

Edyta Górniak ma ogromne szanse!