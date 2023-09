Media obiegła właśnie informacja, że na antenie TVP już niebawem pojawi się nowy program. Show przeznaczone będzie dla fanów muzyki, a udział w nim wezmą m.in. Edyta Górniak, Natasza Urbańska czy Sandra Kubicka. Co jeszcze o nim wiadomo? Sprawdźcie szczegóły.

"Rytmy Dwójki", czyli nowy program TVP

Niedawno donosiliśmy, że Sandra Kubicka straciła pracę w TVP, ponieważ prowadzony przez nią program "Love me or leave me. Kochaj albo rzuć" nie doczeka się kontynuacji. Okazuje się jednak, że stacja nie kończy definitywnie współpracy z modelką. Partnerka Alka Barona już niebawem pojawi się bowiem u boku Izabelli Krzan (która też niedawno straciła show) w całkiem nowej produkcji.

- Iza Krzan i Sandra Kubicka zostały prowadzącymi. To ich powrót z nowym programem, bo w tej roli sprawdziły się świetnie już w swoich shows "Kamper Polska" oraz "Love Me Or Leave Me" - powiedział w rozmowie ze "Światem Gwiazd" informator.

Otóż jeszcze w tym miesiącu TVP wystartuje z nowym show rozrywkowym, które nazywać się będzie "Rytmy Dwójki". Program będzie emitowany w piątki o godzinie 22.10. W każdym z odcinków zobaczymy osiem gwiazd, które w duecie z uczestnikami, takich programów stacji, jak: "The Voice of Poland", "Szansa na sukces" oraz "Tak to leciało!", będą wykonywać znane Polakom utwory. Zadaniem będzie wybranie najpiękniejszej polskiej piosenki.

Okazało się, że przy produkcji będzie współpracować wiele znanych nazwisk. Oprócz Sandry Kubickiej i Izabelli Krzan, które poprowadzą show, udział wezmą w nim popularni artyści. Informator "Świata Gwiazd" zdradził ich nazwiska.

- Wśród uczestników wystąpią Marek Piekarczyk, Natasza Urbańska, Lanberry, Tomson z Baronem, Alicja Węgorzewska i Edyta Górniak, o której już teraz za kulisami mówi się, że będzie największą gwiazdą widowiska - powiedziała osoba związana z "Rytmami Dwójki".

