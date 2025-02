Pierwszy odcinek dziesiątej edycji "Hotelu Paradise" już za nami. Dokładnie dziś, w czwartek 27 lutego, widzowie mogli zobaczyć premierową odsłonę randkowego show Telewizyjnej Siódemki. Wiadomo już, kto zamieszkał w rajskiej willi i kto będzie szukał swojej drugiej połówki. W programie zadebiutowała nowa prowadząca, która zastąpiła ciężarną Klaudię El Dursi. Jak na widok Edyty Zając w "Hotelu Paradise" zareagowali fani?

Klaudia El Dursi prowadziła "Hotel Paradise" od pierwszego sezonu. Widzowie ją pokochali i nikt nie wyobrażał sobie randkowego show bez pięknej gwiazdy. Kilka tygodni temu okazało się, że prowadząca hit Telewizyjnej Siódemki jest w ciąży. Okazało się wówczas, że Edyta Zając zastąpi ciężarną Klaudię El Dursi w "Hotelu Paradise".

Edyta Zając wyjechała więc na Filipiny i rozpoczęła nagrania dziesiątej edycji "Hotelu Paradise", a dziś widzowie mogli zobaczyć, jak poradziła sobie w roli prowadzącej randkowe show.

Fani "Hotelu Paradise" obejrzeli już pierwszy odcinek najnowszej edycji show. W programie po raz pierwszy mogli zobaczyć Edytę Zając, która zastąpiła Klaudie El Dursi. Fani nie ukrywają, że brakuje im Klaudii, ale wierzą, że Edyta poradzi w programie. Po emisji odcinka internauci ruszyli z komentarzami.

Są jednak również nieco bardziej radykalne głosy. Niektórzy nie w ukrywają, że nie wyobrażają sobie programu bez Klaudii El Dursi.