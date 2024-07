Margaret ma największe szanse na Eurowizji 2016? Tak twierdzą bukmacherzy! Po raz pierwszy od paru lat Polska ma szansę na wysokie miejsce w tym konkursie. Na popularnej stronie, odsschecker.com, gdzie można zawierać zakłady, nasz kraj prowadzi! A to wszystko dzięki... Margaret!

Polska wygra Eurowizję 2016?

Utwór Margaret na Eurowizję 2016 - "Cool Me Down" robi furorę w sieci. Już teraz obawiają się go nawet polscy konkurenci! Ale to nie wszystko. W rankingach bukmacherów Polska jest bardzo wysoko, a to wszystko za sprawą Margaret i jej piosenki. W notowaniach wysoko jest również Rosja, Szwecja oraz Niemcy. Do finału zostało jeszcze ponad 70 dni, a więc wszystko może się zmienić. Ponadto, to Polscy widzowie na razie zadecydują, kto powinien nas reprezentować na Eurowizji. Czy wezmą pod uwagę notowania bukmacherów oraz komentarze fanów Eurowizji i innych państw i postawią na Margaret? Wśród komentarzy przeważają tylko pozytywne opinie:

12 POINTS FROM IRELAND! BEST SONG EVER! - pisze jeden fan z Irlandii. 12 points from Armenia. Love you Poland - dodaje kolejny!

Czy dzięki zmianom w głosowaniu nasz kraj rzeczywiście ma szansę na wygraną w konkursie? Margaret ma ogromne wsparcie także w polskich gwiazdach. Na wokalistkę stawiają m.in. Anna Mucha, Ewa Farna oraz Ola Ciupa.

Zobacz także: Anna Mucha ma już swojego kandydata na Eurowizję! Kto jej zdaniem powinien reprezentować Polskę?

Polska na pierwszym miejscu według bukmacherów:

