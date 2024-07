Margaret startuje w preselekcjach na konkurs Eurowizja 2016 z piosenką "Cool Me Down"! Jej konkurentką jest między innymi Edyta Górniak! Zapytaliśmy Margaret o to, czy Górniak powinna się obawiać młodszej konkurencji, a także jak sama się czuje rywalizując z divą? Odpowiedź jest zaskakująca...

Reklama

To, co powinna wiedzieć i robić Edyta Górniak, to ona sama wie najlepiej. Ja tylko mogę powiedzieć, że to jest bardzo nobilitujące być w konkursie z Edytą Górniak. I przegrać z Edytą Górniak też będzie super. Naprawdę, bo to jest też świetna wokalistka, wspaniała artystka, więc luz - powiedziała Party.pl Margaret.

A Wy jak sądzicie? Bardziej podoba się Wam piosenka Margaret "Cool Me Down" czy może Edyty Górniak "Grateful". A może innych pozostałych 7 artystów startujących w preselekcjach do Eurowizji 2016?

Zobacz także: "Lustra" - hit na Eurowizję Natalii Szroeder bardzo przypomina inną piosenkę, z 2009 roku...

Zobacz także

Reklama

Margaret na spotkaniu z Party.pl