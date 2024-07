Edyta Górniak nagrywa singiel "Grateful", którym powalczy o Eurowizję! Na instagramowym profilu gwiazdy pojawiło się zdjęcie ze studia nagrań wraz z informacją o tym, że diwa właśnie pracuje nad nagraniem. Piosenka miała już swoją premierę podczas koncertu artystki w Krakowie. Fani gwiazdy są zachwyceni jej nowym kawałkiem.

Odkąd Edyta Górniak ogłosiła, że planuje wziąć udział w eliminacjach do konkursu Eurowizji, jej wielbiciele liczą na powtórkę sukcesu gwiazdy z 1994 roku. Dlatego zdjęcie ze studia nagrań wzbudziło ogromne emocje! Pod fotką natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy ze słowami wsparcia dla gwiazdy.

Czekamy, czekamy. To w końcu nasza piosenka. Jest genialna. Wierzę w to, ze cała Polska dostrzeże jej piękno i w maju widzimy się w Sztokholmie.

Zdjęciem z pracy nad singlem Edyta Górniak zdementowała poniekąd wcześniejsze pogłoski, jakoby miała problemy z przygotowaniem materiału na nową płytę. W dzisiejszym "Fakcie" pojawiły się informacje o rozstaniu artystki z muzykiem Michałem Nocnym, który miał wspomagać proces twórczy gwiazdy.

Edyta przeprowadziła się do Krakowa, a Michał wyjechał do Los Angeles. Każde w naturalny sposób poszło swoją drogą. Ponadto rozpadł się muzyczny projekt Michała, czyli Dustplastic. Zakończyło to jego współpracę z Górniak. Nie da się ukryć, że Edyta poczuła się oszukana, bo liczyła od niego na resztę materiału, który pozwoliłby jej zamknąć płytę - napisał tabloid, powołujące się na swojego informatora.