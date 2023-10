Sylwia Bomba związała się ze starszym od siebie o 14 lat mężczyzną. Para tworzyła udany związek przez kilka lat, doczekali się razem córeczki Antosi, która jest oczkiem w głowie gwiazdy "Gogglebox". Celebrytka powtarzała zawsze, że początek ich znajomości mógłby być inspiracją do scenariusza filmowego. Niestety po latach zakończyła się ich sielanka, a para postanowiła się rozstać. Sylwia Bomba poinformowała o swojej decyzji za pomocą Instagrama.

Od kilku miesięcy nie jestem w związku z tatą Antosi. Każdy dzień upewnia mnie, że moje odejście to była dobra decyzja. Wszelkie szczegóły tej sytuacji pozostawiam dla siebie. Ze względu na szacunek do przeszłości oraz do mojej córeczki nigdy więcej nie zabiorę głosu w tej sprawie - napisała.