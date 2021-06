Doda zdradza szczegóły o rozwodzie z Emilem. Gwiazda przed wszystkimi ukrywała prawdę

PILNE! Doda wzięła cichy ślub z Emilem Stępniem, producentem filmowym! Artystka poinformowała na swoim Instagramie, że wyszła za mąż, za człowieka, którego mocno kocha: Kochani , z radosnym sercem informuje Was jako pierwsza :wyszłam za mąż. Pierwszy raz w życiu moge powiedzieć ,ze osoba ,której oddalam serce i zaufałam w tej życiowej decyzji, to jednocześnie moj ukochany i przyjaciel .Ta mieszanka stala się możliwa dzięki temu, że rosła w sile z dala od mediów...ale teraz już mogę wykrzyczeć to całą piersią!!!!KOCHAM GO! Przy okazji piosenkarka pokazała zdjęcie obrączek, ale również kreacji! Zobacz: Doda pokazała zdjęcie ze ślubu kościelnego z Emilem Stępniem! Jak wyglądała? ZDJĘCIE Kim jest mąż Dody? To Emil Stępień! Mężem Dody jest Emil Stępień, z którym artystka od kilkunastu miesięcy przyjaźni się i pracuje (Emil jest producentem filmowym, m.in. wyprodukował ostatniego "Pitbulla", w którym Doda zagrała jedną z głównych ról). Do tej pory piosenkarka zapewniała, że to tylko przyjaźń. Jednak w swoim oświadczeniu na temat ślubu dała do zrozumienia, że ich miłość rozwijała się poza światem show-biznesu. Zobacz: Doda i Emil Stępień - to jeszcze przyjaźń czy już miłość? Zobaczcie tylko TE zdjęcia! Warto przypomnieć, że jeszcze jakiś czas temu Doda zapewniała, że jest singielką, ale to dla niej coraz trudniejsze: Muszę powiedzieć, że jest mi z coraz ciężej z byciem singielką. Zarzekałam się wtedy, że nią pozostanę "do końca moich dni", a teraz... Jest mi trochę smutniej. Ciężej dziewczynie iść przez świat całkiem samej. Szczególnie jak ma więcej trosk niż inne. Oczywiście fajnie jest po raz setny iść z przyjaciółmi do kina, ale fajnie by też było pójść z "nim"... - mówiła w VIVIE! Jak...