Co za niespodzianka! W 10., jubileuszowej edycji "The Voice of Poland" mnóstwo nowych twarzy, i to nie tylko w jury! Jak się okazało, do grona prowadzących dołączą Wiktoria Gąsiewska oraz Adam Zdrójkowski! Poznajcie szczegóły! Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska w "The Voice of Poland"! Producenci show wciąż zaskakują przed rozpoczęciem 10. edycji programu. W show TVP w jury pojawią się zupełnie nowe gwiazdy - Margaret i Kamil Bednarek. Wraz z nimi w fotelach trenerów zasiądą ponownie Michał Szpak oraz Tomson i Baron. Zmienili się również prowadzący - z Maciejem Musiałem i Tomaszem Kammelem show poprowadzi powracająca do programu Marcelina Zawadzka (pojawi się jednak tylko w odcinkach na żywo), która zastąpiła w tej roli Basię Kurdej Szatan. Nowością będzie obecność Wiktorii i Adama. Są związani ze sobą od około dwóch lat i co ciekawe, uwielbiają ze sobą pracować! W tym roku Gąsiewska i Zdrójkowski wystąpili razem w show "Dance Dance Dance", który udało im się wygrać, a w czerwcu prowadzili koncert z okazji Dnia Dziecka w Polsacie. Ponadto - od lat grają wspólnie w serialu "rodzinka.pl". Nic więc dziwnego, że od jakiegoś czasu mówi się o nich jako o najpopularniejszej parze w polskiej telewizji! Czy to koniec niespodzianek związanych ze startem 10. edycji programu "The Voice of Poland"? Pierwsze odcinki już we wrześniu w Polsacie! Nie tylko "The Voice of Poland" w ramówce TVP Poza podstawową wersją "The Voice" w jesiennej ramówce zobaczymy również "The Voice Senior" z udziałem m.in. Alicji Majewskiej, Andrzeja Piasecznego, Marka Piekarczyka i Urszuli Dudziak w jury i Martą Manowską w roli prowadzącej, ale również "The Voice Kids" - tu w jury...