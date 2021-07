Sylwia Bomba rozstała się z partnerem! Poruszające słowa gwiazdy "Gogglebox"

Dla fanów "Gogglebox. Przed telewizorem" jest jedną z najjaśniejszych gwiazd programu. Wielbicieli Sylwii Bomby z pewnością bardzo ucieszyła ostatnio wiadomość, że zobaczą ją w jesiennej edycji "Tańca z gwiazdami". Jednak, jak się okazuje, o ile życie zawodowe Sylwii to pasmo sukcesów, w życiu prywatnym nie układa się już tak dobrze. Właśnie ogłosiła, że nie jest już w związku z ojcem swojej córeczki, Antosi. Co się stało? Jak to tłumaczy fanom rozstanie z partnerem? Przecież byli z Jackiem zaręczeni! Zobaczcie, co Sylwia Bomba napisała na Instagramie.

Sylwia Bomba zakończyła związek z partnerem, Jackiem

Dzisiejsze InstaStories Sylwii Bomby musiało być zaskoczeniem dla jej obserwatorów. Jak się wydawało, gwiazda od wielu lat tworzyła udany związek ze swoim partnerem, Jackiem. O początkach ich znajomości pisano, że mogłyby być fragmentem scenariusza filmu o miłości! Zauważył ją w centrum handlowym, zaprosił na kawę i - choć dzieli ich 14 lat różnicy wieku - zakochali się w sobie. Byli nawet zaręczeni:

Pierwsze zaręczyny to były w bokserkach w salonie. Jacek przywdział co prawda marynarkę na gołą klatkę, ale to były takie zaręczyny w domu. Ja wtedy siedziałam w piżamie pod kocem. Tak się nie mógł doczekać, że zrobiliśmy to w ten sposób – mówiła w „Party.pl” Bomba. - Drugie zaręczyny były w bardzo eleganckiej restauracji. Dostałam sto pięknych róż – wspominała również.

Jak się dotąd również wydawało, doskonale się dogadywali razem wychowując córeczkę Antosię. Jednak okazuje się, że prawda była inna. Para nie jest ze sobą już od jakiegoś czasu, co właśnie potwierdziła sama gwiazda.

Od kilku miesięcy nie jestem w związku z tatą Antosi. Każdy dzień upewnia mnie, że moje odejście to była dobra decyzja. Wszelkie szczegóły tej sytuacji pozostawiam dla siebie. Ze względu na szacunek do przeszłości oraz do mojej córeczki nigdy więcej nie zabiorę głosu w tej sprawie - napisała.

Kończy podziękowaniem za wszystkie słowa wsparcia.

Teraz wiadomo dlaczego ostatnie wspólne rodzinne zdjęcie ukazało się pół roku temu. Widzimy na nim rodzinę podczas styczniowego spaceru:

Co dalej zamierza Sylwia Bomba? W kolejnych InstaStories poinformowała fanów, że właśnie lecą na dwa tygodnie z Antosią na urlop. Jak wyznała Bomba, o ile udało się spakować rzeczy dziewczynki do 20-kilogramowej walizki, mama ma z tym problem.

Sylwii i Antosi życzymy udanego urlopu. Dużo słońca i spokoju!