Gwiazdy na premierze filmu "Dziewczyny z Dubaju". Olga Kalicka odsłoniła naprawdę dużo

To będzie najbardziej wyczekiwana premiera przyszłego roku! Już 22 stycznia 2021 roku do kin trafi kontrowersyjny film pt. "Dziewczyny z Dubaju" w reżyserii Marii Sadowskiej. Producentka, Doda , zdradziła właśnie obsadę filmu. Nie brakuje dużych nazwisk! Zobaczcie, kto zagra w filmie o głośnym seksskandalu, tzw. "aferze dubajskiej"! Zobacz także: Doda podkręca atmosferę wokół "Dziewczyn z Dubaju". "Liczę na pozwy!" Obsada filmu "Dziewczyny z Dubaju" - kto zagra? Już wiadomo kto zagra w głośnym filmie Dody, Emila Stępnia i Marii Sadowskiej . Już 16 czerwca 2020 roku ruszają zdjęcia, a Doda zdradziła nazwiska aktorów, którzy wcielą się w role głównych bohaterów. W gwiazdorskiej obsadzie filmu znajdą się takie nazwiska jak: Katarzyna Figura , Jan Englert i Beata Ścibak-Englert, Paulina Gałązka, Katarzyna Sawczuk , Olga Kalicka , Anna Karczmarczyk i Józef Pawłowski. Oparte na prawdziwych wydarzeniach „Dziewczyny z Dubaju” zdemaskują hipokryzję polskiego show biznesu i ujawnią całą prawdę na temat tzw. „afery dubajskiej”, w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu. - czytamy w opisie Zdjęcia do filmu będą kręcone zarówno w luksusowych miejscach w Polsce, jak i zagranicznych prestiżowych lokacjach m.in. w Cannes, Nicei, Courchevel i Dubaju. Za scenariusz do filmu odpowiada Mitja Okorn. O czym będzie film "Dziewczyny z Dubaju"? Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna...