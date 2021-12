"Dziewczyny z Dubaju" hitem w kinach i z kolejnym rekordem! Doda: "Film już się zwrócił"

Kiedy premiera hucznie zapowiadanego filmu "Dziewczyny z Dubaju"? Doda jako producentka filmowa w końcu postanowiła zdradzić dokładną datę! Od jakiegoś czasu mówiła, ze film wejdzie do kin w listopadzie, teraz padł konkretny termin! Sprawdźcie. Zobacz także: Doda pokazała plakat do filmu "Dziewczyny z Dubaju" i... zaliczyła wpadkę! Kiedy premiera filmu "Dziewczyny z Dubaju"? Jest konkretna data Zapowiadany od kilkunastu miesięcy film o tzw. aferze dubajskiej w reżyserii Marii Sadowskiej będzie miał swoją premierę już 26 listopada w kinach w całej Polsce. Wcześniej jednak odbędzie się uroczysta premiera z twórcami "Dziewczyn z Dubaju", którą Doda dumnie ogłasza na swoim Instagramie: 22.11.21 NARESZCIE długo oczekiwana data uroczystej premiery „Dziewczyn z Dubaju”. ‼️finally‼️the date of my BIG FILM PREMIERE “GIRLS TO BUY”: 22.11.21 🥳save the date bitcheeeeees😎 od 26 listopada w kinach 🎬 Co ciekawe, w tym czasie swoją premierę będzie miał również film "Dom Gucci" z udziałem m.in. Lady GaGi! Jednak o tym filmie mówi się znaczniej rzadziej niż o "Dziewczynach z Dubaju", Doda najpewniej nie boi się o wyniki oglądalności. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez LovelyTornadoOfChaos&Rainbows (@dodaqueen) Zwiastun filmu "Dziewczyny z Dubaju" Doda stopniowo podkręca atmosferę wokół filmu "Dziewczyny z Dubaju". Już jakiś czas temu pokazała pierwszy z trailerów, który w sieci wzbudził spore emocje!...