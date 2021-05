Eurowizja 2021: Oto występ Rafała Brzozowskiego z "The Ride"! Jak wypadł? Zobacz WIDEO

W środę wyłoniono pierwszych dziesięciu finalistów Eurowizji 2021 - Norwegię, Izrael, Rosję, Azerbejdżan, Maltę. Litwę, Cypr, Szwecję, Belgię oraz Ukrainę, a kolejnych poznamy już dziś. Podczas drugiego półfinału swój talent zaprezentuje między innymi Rafał Brzozowski , który w tym roku na arenie międzynarodowej reprezentuje Polskę. Choć mało kto wierzył w sukces naszego muzyka, a eksperci surowo ocenili "The Ride" . wygląda na to, że nie wszystko stracone. Rafał Brzozowski dostanie się do finału Eurowizji 2021? Gwiazdor właśnie otrzymał ogromne wsparcie i to ze strony Michele'a Morrone'a z "365 dni"! Bożyszcz kobiet zachwycił się piosenką "The Ride" i zachęca do głosowania na Rafała Brzozowskiego! Eurowizja 2021: Michele Morrone słucha piosenki Rafała Brzozowskiego Michele'a Morrone nikomu nie trzeba przestawiać. Przystojny Włoch, który wcielił się w rolę Massimo w ekranizacji kontrowersyjnej powieści Blanki Lipińskiej - "356 dni" - zdobył serca kobiet, a na samym Instagramie obserwuje go ponad 12 milionów internautów! Właśnie tam międzynarodowy gwiazdor postanowił wesprzeć Rafała Brzozowskiego i jego występ na Eurowizji 2021 . Wróciłem do Polski. Od jakiegoś czasu wielu z was oznacza mnie przy piosence tego gościa o imieniu Rafał, "The Ride". Teraz bierze on udział w konkursie Eurowizji. To bardzo fajna piosenka, w klimacie lat 80. To bardzo dobra piosenka. Teraz będzie na Eurowizji 2021. Ludzie, kiedyś ja miałem marzenie i teraz czuję, że chcę pomóc innemu artyście. Europo, po prostu głosujmy na Rafała - mówił na swoim InstaStory. Michele Morrone nagrał serię filmików, w których odsyła swoich obserwatorów do...