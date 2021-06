Po kilku miesiącach od rozstania ze Zbigniewem Zamachowskim , Monika Richardson weszła w kolejny związek. Jej małżeństwo z aktorem rozpadło się po 7 latach. Monika wróciła do swojego starego nazwiska jednak na długo nie pozostała singielką. Jej nowym partnerem jest biznesmen Konrad Wojterkowski. Zakochana dziennikarka pokazała właśnie pierwsze wspólne zdjęcie z ukochanym i wywołała nim sporą dyskusję! Zobacz także: Nowy partner Moniki Zamachowskiej wcześniej spotykał się z wielką gwiazdą TVN? Zaskakujące doniesienia mediów Monika Richardson z nowym partnerem. Pokazała pierwsze zdjęcie Monika Richardson po rozstaniu ze Zbigniewem Zamachowskim niedługo była singielką. Znów jest szczęśliwie zakochana, a jej serce należy do biznesmana Konrada Wojterkowskiego. Ich pierwsze wspólne zdjęcie pojawiło się na jego profilu niedługo po rozpoczęciu nowego związku : Mówimy o tym sami publicznie, zanim ktoś z przypadkowo zrobionego zdjęcia, zrobi to za nas i będzie to sensacja na wielu okładkach, czy pierwszych stronach portali, choć pewnie po tym wpisie i tak będzie, bo jesteśmy osobami publicznymi i jesteśmy świadomi tego, jak funkcjonuje świat mediów. Wstawimy czasem jakieś wspólne zdjęcia na nasze profile, nie zamierzamy się ukrywać czy chować przed fotografami. - napisał wówczas na swoim profilu na Instagramie Teraz po raz pierwszy wspólne zdjęcie wstawiła także Monika Richardson. W opisie dodała tylko tajemniczy hasztag #uciekliśmy. Pod zdjęciem zakochanych pojawiło się sporo komentarzy: - Czym się strułaś, tym się lecz <3 - na co Monika Richardson odpisała śmiejącą się emotikoną - Powiem tak. Bardzo dobrze. My kobiety dojrzałe nie damy sobie w kaszę dmuchać!... Niech sobie ma Zbysio swoją Gabrysię a my płakać nie będziemy bo czasu...