Monika Zamachowska i Zbigniew Zamachowski rozstali się? Zaskakujące informacje podał "Fakt", który pokazał również zdjęcia, na których widać, jak słynny aktor zabiera swoje rzeczy z mieszkania na warszawskim Żoliborzu, gdzie mieszkali razem przez kilka lat. Czy to oznacza koniec ich małżeństwa?

Zbigniew i Monika Zamachowscy rozstali się?!

Monika i Zbigniew Zamachowscy w tym roku obchodziliby 10. rocznicę związku, a w maju 7. rocznicę ślubu. Wszystko wskazuje na to, że para nie będzie celebrować niczego… „Fakt” poinformował, że ich małżeństwo najpewniej dobiega końca. Dowodem na to mają być nowe zdjęcia Zamachowskiego. Aktor wynosił swoje rzeczy z mieszkania na Żoliborzu w Warszawie, w którym mieszkał z dziennikarką. Pomagał m syn. Z kolei jak informuje „Super Express” Zamachowska, która dopiero co wróciła z Włoch, miała umówić się z mężem, że ten przeniesie je pod jej nieobecność.

Redakcja "Faktu" postanowiła skontaktować się z dziennikarką, która rozstrzęsiona szybko ucięła temat. Padły jednak bardzo niepokojące słowa:

Jest mi bardzo ciężko. Ale nie mogę i nie chcę o tym rozmawiać - powiedziała w "Fakcie" Zamachowska.

Koniec małżeństwa Zamachowskich?

O kryzysie w ich małżeństwie "Super Express" informował już w lutym tego roku. Jednak wtedy Zamachowska powiedziała:

Nic takiego nie ma miejsca, nie ma żadnego rozstania - ucięła Zamachowska.

Kolejne takie spekulacje pojawiły się po wywiadzie Moniki w "Twoim Imperium", która o swoim małżeństwie z Zamachowskim powiedziała:

Od początku wiedzieliśmy, że nasz związek jest obarczony wysokim ryzykiem. I dla mnie, i dla Zbyszka jest to już trzecie małżeństwo, oboje doskonale więc wiemy, że wszystko może się skończyć. Nie mamy wspólnych dzieci, które mogą być mocnym spoiwem rodziny, choć nie muszą - stwierdziła wówczas dziennikarka.

Czy to rzeczywiście koniec małżeństwa Zamachowskich? Kilka godzin przed wyprowadzką męża, gwiazda wrzuciła do sieci zdjęcie salonu:

To bezcenne uczucie, gdy nie musisz wychodzić z domu, żeby mieć miły wieczór...

Jak myślicie, to koniec ich małżeństwa? Dziennikarka nie zaprzeczyła, ale również nie potwierdziła niczego.

EastNews

Ostatni raz byli widziani razem na premierze spektaklu "Oszuści" we wrześniu 2020 roku.

EastNews

Historia miłości Zbigniewa i Moniki Zamachowskiej

Monika i Zbigniew znali się od dawna, a ich związek wyszedł na jaw w 2011 roku. Zakochani nie spodziewali się wówczas, jaki wielki skandal wywołają. Oboje byli bowiem w pozorach udanych małżeństwach. Zamachowski rozwiódł się z Aleksandrą Justą, z którą miał czworo dzieci, Monika, wówczas Richardson, dwoje z małżeństwa z pilotem Jamie Malcolmem. Cała Polska śledziła rozwój ich miłości i batalię sądową z byłą żoną aktora, m.in. o alimenty na dzieci.

Ich miłość przetrwała jeszcze kilka głośnych skandali i kontrowersji. Ślub (trzeci dla każdego z nich) wzięli 3 maja 2014 roku w pałacu w Tłokini pod Kaliszem. Czy dziś ich małżeństwo to już przeszłość? Okaże się pewnie za jakiś czas... Pozostaje nam czekać na oficjalny komentarz.