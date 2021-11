Kinga Zapadka i Robert Kochanek, w towarzystwie Patrycji Rodak i Bartka Andrzejczaka wygrywają pierwszy sezon "40 kontra 20". Powrót Kingi do programu nie byłby możliwy, gdyby nie zaskakująca decyzja Agaty, która przyznała, że ani z Robertem ani z Bartkiem nie stworzy nic więcej niż przyjaźń i nie chciałaby stawać na drodze miłości. Robert i Kinga dali sobie kolejną szansę, a ostatecznie... programowy Senior doszedł do wniosku, że to właśnie z nią chce stworzyć związek! Robert Kochanek i Kinga Zapadka tuż po finale skomentowali swój związek. Co powiedzieli? Zobacz także: "40 kontra 20": Za nami finał show! Kogo wybrał Robert, a kogo Bartek? Wyniki! "40 kontra 20": Kinga i Robert komentują swój związek Finał " 40 kontra 20 " wywołał sporo emocji! Zaskakujący był powrót Kingi do gry, to jedyny taki przypadek w sezonie. Robert Kochanek mimo tego, że początkowo odrzucił Kingę ostatecznie to z nią stworzył związek dzięki programowi. Wiele jej cech charakteru mi nie pasuje, ale wciąż mnie do niej ciągnie. To jest największy problem. Jak sobie odpowiem na to pytanie, dlaczego mnie do niej ciągnie, wtedy odpowiem pełnym zdaniem - mówił o relacji z Kingą jeszcze w trakcie programu. Ostatecznie mimo przeszkód i nieporozumień tej dwójce udało się dogadać! Było wiele sytuacji, które mnie zastanawiały dokąd ty zmierzasz. le też było wiele takich, które pokazały mi, że pod tą całą burzą fajerwerków coś tak się kryje. Jakieś serce, które może potrzebuje przytulenia, spokoju, żeby dać szansę. Mam nadzieję, że to zniesiesz. Wychodzimy z tego programu razem, a nie oddzielnie - powiedział Robert podczas finału, wybierając Kingę Dziś już wiadomo, że Kinga Zapadka i Robert Kochanek wciąż są parą...