Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka pobrali się przed kilkoma dniami, czym zaskoczyli wszystkich fanów. Swój ślub zorganizowali w Miami i powiedzieli sobie "tak" na pięknej plaży w otoczeniu najbliższych przyjaciół i rodziny. To tam spędzają także swój miodowy miesiąc i chwalą się tym w sieci. Na Instagramie Pauliny pojawiło się wiele nowych ujęć ze wspólnych wieczorów, spacerów po plaży i nie tylko. Zobaczcie, jak Kuba Rzeźniczak i jego żona spędzają swój miesiąc miodowy!

Miesiąc miodowy Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej

Ślub piłkarza Wisły Płock oraz jego ukochanej do samego końca był owiany tajemnicą. Choć para już jakiś czas temu wspominała o tym, że chcą się pobrać, to jednak dotąd nie ujawniali, kiedy chcą to zrobić. Ostatecznie, gdy w ich social mediach pojawiły się pierwsze ujęcia ze ślubu, ich fani przeżyli niemały szok. Ślub Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej z pewnością był jednym z najważniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie, a wzmianki o nim pojawiały się chyba we wszystkich polskich mediach. Nic dziwnego, że uroczystość była trzymana w absolutnym sekrecie i wiedzieli o niej tylko najbliżsi pary.

Po ślubie Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka nadal pozostają w Miami i dzielą się z fanami wspaniałymi ujęciami z ich miesiąca miodowego. Tylko spójrzcie na te zdjęcia.

Niestety ślub Rzeźniczaka i Nowickiej wywołał nie tylko pozytywne komentarze, ale także olbrzymią falę hejtu. Ma to związek ze śmiercią Oliwierka - syna piłkarza i jego poprzedniej partnerki, Magdy Stępień. Chłopiec zmarł cztery miesiące temu i wielu komentujących uważa, że ślub został zoragnizowany zbyt wcześnie. Piłkarzowi zarzucono, że nie potrafi uszanować żałoby po własnym dziecku. W sieci wylał się hejt, a Kuba Rzeźniczak nie wytrzymał i odpowiedział na komentarz internautki.

Jak już wiemy, w obronie piłkarza stanął także Krzysztof Gojdź, który już w bardzo dosadny sposób podkreślił, że sportowiec, mimo wszystko, ma prawo do szczęścia i nikomu nic do tego.

Wygląda jednak na to, że Kuba Rzeźniczak i Paulina Nowicka nie zamierzają przejmować się hejtem i świetnie się bawią podczas miesiąca miodowego.

