Jakub Rzeźniczak od dawna cieszy się opinią kochliwego, a wiele jego relacji związkowych było tematem medialnych doniesień. Na łamach plotkarskich magazynów fani piłkarza śledzili jego miłosne wzloty i upadki, choć on sam dba o swoją prywatność i nie udziela komentarzy na temat życia osobistego. Teraz, kiedy piłkarz Wisły Płock zdecydował się na zawarcie kolejnego związku małżeńskiego, wielu internautów zastanawia się, kiedy usłyszymy o pierwszych zgrzytach w tej relacji i czy rzeczywiście Rzeźniczak i jego druga żona stworzą trwały związek. Grono byłych partnerek sportowca, do których mogłaby dołączyć Nowicka, jest dość duże. Przypominamy, z kim wcześniej związany był Jakub Rzeźniczak.

Edyta Zając: pierwsza żona Jakuba Rzeźniczaka

Życie uczuciowe Jakuba Rzeźniczaka dotąd było bardzo burzliwe, a jego miłosne historie prawdopodobnie mogłyby stać się tematem książki - oczywiście gdyby piłkarz zdecydował się o nich opowiedzieć. A on znany jest z tego, że bardzo rzadko zabiera głos w sprawach prywatnych. Mimo to nie jest tajemnicą, że w jego życiu pojawiały się już różne dziewczyny, narzeczone i żony.

Pierwszą kobietą, z którą Jakub Rzeźniczak pojawił się w przestrzeni medialnej, była modelka i finalistka konkursu Miss Polonia 2014 - Edyta Zając. Tych dwoje znało się wiele lat wcześniej, zanim zdecydowali się na związek. Już jako nastolatkowie nawiązali relację, jednak po pewnym czasie ich drogi się rozeszły. Sam piłkarz w wypowiedzi dla "Dzień dobry TVN" przyznał, że śledził karierę Edyty, aż wreszcie udało im się spotkać. Zaledwie po kilku dniach znajomości obydwoje wiedzieli, że chcą być razem. Można powiedzieć, że relacja ta była jedną z najstabilniejszych i najwolniej rozwijających się w całym dynamicznym życiu uczuciowym piłkarza. Dopiero po dwóch latach Rzeźniczak oświadczył się Edycie Zając. Doszło do tego w Miami, a ówczesny gwiazdor Legii Warszawa złożył ukochanej małżeńską propozycję za pomocą transparentu ciągniętego po niebie przez samolot.

- Edytka, kocham Cię. Wyjdziesz za mnie? Kuba - głosił transparent.

Zając powiedziała "tak", ale rok później niespodziewanie zerwała zaręczyny. Przyczyny tego stanu rzeczy nie były znane, jednak po pewnym czasie sportowiec i modelka dali sobie drugą szansę. Ich związek cieszył się dużą popularnością, a oni byli bardzo lubiani przez opinię publiczną. W czerwcu 2016 roku w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi ślubowali sobie miłość do grobowej deski. Także ich życie zawodowe kwitło, a Edyta otrzymała propozycję udziału w programie "Agent - Gwiazdy 2", którą przyjęła - jak sama mówiła, za namową męża. Jakież było zaskoczenie fanów pary, kiedy Zając poinformowała o zakończeniu relacji z Rzeźniczakiem. Jak ujawniła, w trakcie nagrań do "Agenta" jej mąż nawiązał relację z tajemniczą studentką prawa, Eweliną Taraszkiewicz. Owocem ich związku jest córka - Inez.

Ewelina Ślotała o zdradach Jakuba Rzeźniczaka: "Przymykałam oko na blond kłaki na sofie"

Trzeba jednak wspomnieć, że jeszcze przed związkiem i małżeństwem z Edytą Zając w życiu Jakuba Rzeźniczaka była inna osoba - Ewelina Ślotała. Ta relacja nie miała jednak medialnego charakteru i właściwie owiana jest tajemnicą. Kilkanaście miesięcy temu kobieta zaistniała w mediach społecznościowych, kiedy poinformowała o tym, że została pobita przez partnera. Na Kubę niesłusznie padły oskarżenia w tym kontekście, bo to nie o nim Ślotała wspominała w swoich wypowiedziach. Przeciwnie - w mediach społecznościowych informowała, że jej dramat nie ma związku z piłkarzem, a całkiem innym mężczyzną. Ponadto, w wydanej przez siebie książce, zatytułowanej "Żony Konstancina", stwierdziła, że Rzeźniczak jest bardzo dobrym człowiekiem. Próbowała także wyjaśnić, co takiego gwiazdor Wisły Płock ma w sobie, że kobiety go uwielbiają. Przy okazji... oskarżyła go o zdrady, na które miała przymykać oko.

- Kuba był bardzo dobrym człowiekiem i cudownym, podkreślam: cudownym kochankiem. Z perspektywy czasu rozumiem te tabuny kobiet, które za nim latają (...). To aż uzależniające. A przy tym ma tyle gracji, wdzięku, fantazji... i traktuje kobietę jak księżniczkę. Do tego stopnia, że z uśmiechem wybaczamy mu kolejne zdrady. Wiem, co mówię, sama przymykałam oko na blond kłaki na naszej sofie. Ach, ten Kuba! - cytuje fragment książki serwis dziendobry.tvn.pl.

Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak: wzloty i upadki

Kiedy zakończenie małżeństwa z Edytą Zając po wielu miesiącach od ich rozstania zostało ostatecznie sfinalizowane, w mediach pojawiły się doniesienia o tym, że Rzeźniczak jest w związku z Magdaleną Stępień, modelką, znaną z programu "Top model". W jednej z wypowiedzi Magda ujawniła, że poznała sportowca w początkach pandemii, a znajomość nawiązali w sieci.

- Poznałam się z nim przez Instagram. Tak wyszło, po prostu. To akurat były początki pandemii, więc myślę, że szczęście spotkało i mnie i jego. Bo w tych czasach jest ciężko. Dla wielu był to ciężki rok,. Straciłam pracę, jak wiele osób, więc myślę, że każdy został doświadczony przez COVID-19, a gdzieś tam na końcu czeka na nas wielka niespodzianka. Myślę, że wszystko zostało wynagrodzone. Wszelkie przeciwności losu i sytuacje, które źle na mnie wpłynęły - mówiła Stępień w wypowiedzi dla Plotka.

Niestety, i w tym związku doszło do zdrad ze strony Rzeźniczaka. Już po kilku miesiącach Magda Stępień przekazała, że nakryła piłkarza z inną kobietą, dlatego podjęła decyzję o rozstaniu.

- Po południu został nakryty z inną kobietą, a rano się rozstaliśmy. Serce pęka. Jestem w takim szoku, widocznie to musiało trwać wcześniej. Jestem w kiepskiej formie, w życiu nie myślałam, że tak ktoś mnie potraktuje - powiedziała wtedy była gwiazda "Top model".

Zdaje się, że Stępień mimo wszystko wciąż była pod urokiem Rzeźniczaka, bo także ona, podobnie jak Edyta Zając, dała mu kolejną szansę. Związek w mediach społecznościowych kwitł. Były romantyczne wpisy, zdjęcia i wspólne filmy. Wreszcie, ku zaskoczeniu fanów, przyszła informacja o tym, że Magdalena Stępień jest w ciąży. Pod romantycznym filmikiem, w którym para ujawniła płeć dziecka, pojawiły się tysiące komentarzy z gratulacjami. Wydawało się, że w relacji Rzeźniczaka i Stępień jest sielankowo - jednak nie było. Kiedy modelka była w zaawansowanej ciąży, jak grom z nieba spadło na nią rozstanie: Jakub Rzeźniczak niemal z dnia na dzień odszedł do innej kobiety. Stępień przez pewien czas obwiniała się o to, tłumacząc, że w ciąży była nerwowa. Było jednak jasne, że i ten związek nie przetrwał próby czasu.

Relacja Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka od przyjścia na świat ich synka Oliwiera była bardzo skomplikowana, ale stała się jeszcze bardziej napięta, kiedy u chłopca zdiagnozowano raka wątroby. Niestety, chłopiec przegrał walkę z chorobą. Oliwier Rzeźniczak zmarł 28 lipca 2022 roku. Pomimo burzliwego związku, a także rozstania w trakcie zaawansowanej ciąży modelki, Magdalena Stępień wyznała, że Jakub Rzeźniczak wspierał ją w trudnym czasie. Obecnie para nie ma kontaktu.

Paulina Nowicka: wielka miłość i druga żona Jakuba Rzeźniczaka

Musimy wyjaśnić, że już wtedy, gdy pojawiły się kłopoty ze zdrowiem małego Oliwiera, Jakub Rzeźniczak był zaręczony z Pauliną Nowicką. I choć w mediach huczało, że Nowicka jest "kolejną naiwną", którą piłkarz szybko porzuci na rzecz kolejnej piękności, para stanęła na ślubnym kobiercu. Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka wzięli ślub w Miami, racząc fanów romantycznymi kadrami w swoich mediach społecznościowych.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Paulina Nowicka została drugą żoną piłkarza po niespełna półtora roku znajomości i w około rok po zaręczynach. Sportowiec oświadczył się jej, podobnie jak Edycie Zając, podczas wspólnego wypadu do USA.

Czy małżeństwo Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej okaże się tą wielką miłością? Tego im z całego serca życzymy.

