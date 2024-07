Jakub Rzeźniczak podczas relacji na InstaStories pokazał, co przygotowała dla niego Paulina Nowicka. Okazuje się, że żona rozpieszcza piłkarza! Dumny sportowiec pochwalił się swoim szczęściem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Taka żona to prawdziwy skarb.

Reklama

Żona rozpieszcza Jakuba Rzeźniczaka

Pod koniec listopada minionego roku Jakub Rzeźniczak zaskoczył wszystkich publikując zdjęcia ze swojego ślubu. Okazało się wówczas, że piłkarz i jego partnerka powiedzieli sobie "tak" podczas podróży do Miami. Romantyczna uroczystość odbyła się na plaży, a panna młoda zachwyciła swoim wyglądem w zjawiskowej sukni, która została uszyta specjalnie dla niej. Zakochani przed Bożym Narodzeniem wrócili już do Polski i teraz chętnie pokazują, jak wygląda ich życie na co dzień.

Ostatnio Jakub Rzeźniczak pochwalił się nawet, jak rozpieszcza go ukochana żona. Spójrzcie na te zdjęcia!

Zobacz także: Śluby gwiazd 2022: kto powiedział sobie "TAK"? Te pary stanęły na ślubnym kobiercu

Instagram @jakubrzezniczak25

Jakub Rzeźniczak podczas relacji na InstaStories pochwalił się daniami przyrządzonymi przez swoją żonę. Jak widać, Paulina Nowicka dba o to, żeby sportowiec zdrowo się odżywiał. Jakub Rzeźniczak to prawdziwy szczęściarz.

Zobacz także

Zobacz także: Jakub Rzeźniczak świętuje miesięcznicę ślubu! Pochwalił się wyjątkowymi zdjęciami ze ślubnej sesji

Instagram @paulinaa__nowicka

Kibicujecie Paulinie Nowickiej i Jakubowi Rzeźniczakowi? Przypominamy, że kilka dni temu para zachwyciła internautów swoim sylwestrowym zdjęciem. Żona Jakuba Rzeźniczaka pokazała się wówczas w bardzo odważnej sukience z prześwitami.

Reklama

Zobacz także: Jakub Rzeźniczak poznał wyrok w sprawie o alimenty. Udało mu się wywalczyć niższą kwotę?