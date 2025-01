Wiadomość o śmierci zaledwie 35-letniej Eweliny Ślotały wstrząsnęła światem mediów. Pogrzeb autorki popularnych książek ma odbyć się w połowie stycznia. W przeszłości kobieta związana była z Jakubem Rzeźniczakiem, który mocno przeżył jej śmierć.

W grudniu media obiegła smutna informacja, że nie żyje Ewelina Ślotała, była partnerka Jakuba Rzeźniczaka. W rozmowie z Party.pl, sportowiec poruszył ten niezwykle trudny temat:

Smutna sytuacja, no bo jak wiemy Ewelina była bardzo młodą kobietą i zostawiła synka. Ja tam jakiegoś dużego kontaktu z nią przez ten ostatni okres nie miałem, bardziej ten kontakt miała moja żona

Jakub Rzeźniczak nie ukrywał, że to właśnie jego żona Paulina otrzymała smutną wiadomość o śmierci Eweliny. W rozmowie z nami przyznał, że jeszcze miesiąc temu Paulina Rzeźniczak kontaktowała się z kobietą: