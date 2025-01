Jakub Rzeźniczak jest znanym polskim piłkarzem, który swoją karierę zaczynał w Widzewie Łódź. W 2024 roku jednak, w cieniu afery, musiał pożegnać się ze swoim ostatnim klubem, drugoligową Kotwicą Kołobrzeg, wskutek czego niedługo potem przeniósł się z żoną do Warszawy, a następnie spróbował swoich sił na freak fightowej gali MMA. Obecnie razem z Pauliną skupiają się na prowadzeniu mediów społecznościowych, a w show-biznesie mówi się o nich co raz więcej. Tym razem zostali zauważeni przez paparazzi podczas przechadzki po stolicy.

Jakub Rzeźniczak zrobił to dla żony

Ostatnimi czasy o Rzeźniczakach mówi się naprawdę sporo, a dodatkowy rozgłos, szczególnie Kubie, przyniósł udział w nowym programie "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory". Co ciekawe, w jednym z ostatnich wywiadów piłkarz wspomniał nawet o "Tańcu z gwiazdami", ujawniając, że ze względu na żonę nie wziąłby udziału w uwielbianym przez Polaków show.

Jak jednak możemy się przekonać, małżonkowie nie potrzebują kolejnych źródeł rozgłosu, bo i tak ich nazwisko nie znika ze świecznika. Ostatnio nawet podążyli za nimi fotoreporterzy, próbujący uchwycić, jak zakochani spędzają czas. Ci udali się do salonu z eleganckimi sukniami, gdzie niewykluczone, że szukali kreacji dla Pauliny na galę tygodnika "Piłka Nożna", na której potem się pojawili. Wizyta w butiku wyraźnie przyprawiła ich o dobre humory, bo oboje wyszli z niego z uśmiechami na twarzy. Co więcej, Kuba udowodnił, że jest mężem na medal, gdy pochylił się przed ukochaną, by... zawiązać sznurówkę w jej bucie!

Nowe zdjęcia Jakuba i Pauliny Rzeźniczaków

Uwagę zwracały również pasujące do siebie stylizacje pary. Paulina wybrała ciemne, jeansowe spodnie z szerszą nogawką i jasny sweter w kolorze szarym, na który założyła oversiozową marynarką w odcieniu ciemnej szarości, do której przypięła broszkę od Chanel. Do tego na głowę założyła czarną chustkę. Kuba z kolei założył klasyczne jeansy, w które wpuścił grafitowy golf, a całość również uzupełnił marynarką.

Kuba Rzeźniczak i Paulina nie mieli łatwych początków

Dziś Rzeźniczakowie cieszą się raczej sympatią odbiorców, ale nie zawsze tak było. Z początku internauci poddawali wątpliwości prawdziwość uczuć piłkarza, a niektórzy nawet próbowali ostrzec Paulinę przed złamanym sercem. Oni jednak do dziś udowadniają, że połączyła ich prawdziwa miłość.

Historia ich relacji rozpoczęła się w maju 2021 roku w Rzeszowie. Jakub, będąc w trudnym momencie życia, odwiedził przyjaciela, gdzie podczas wspólnej kolacji poznał Paulinę, która pracowała wówczas jako specjalistka ds. marketingu w klubie Stal Rzeszów. Od razu poczuli wzajemną chemię i spędzili całą noc na rozmowie. Już wtedy Jakub powiedział Paulinie, że zostanie jego żoną. Związek oficjalnie potwierdzili w sierpniu 2021 roku, niedługo po rozstaniu Jakuba z Magdaleną Stępień.

W grudniu tego samego roku, podczas romantycznego lotu helikopterem nad Nowym Jorkiem, Jakub oświadczył się Paulinie, a już w 2022 roku para wzięła ślub na plaży w Key Biscayne na Florydzie. Ceremonia była utrzymana w tajemnicy i zorganizowana w zaledwie miesiąc. We wrześniu 2023 roku ogłosili natomiast, że spodziewają się dziecka i 10 lutego 2024 roku na świat przyszła ich córka, Antonina. Od tego czasu Jakub i Paulina często dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami i filmikami z życia rodzinnego, podkreślając swoje szczęście i miłość.

Zobaczcie najnowsze zdjęcia pary.

