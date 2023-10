Po raz kolejny o Jakubie Rzeźniczaku i jego żonie mówią wszystkie media. To reakcja na głośny wywiad w podcaście Żurnalisty, w którym piłkarz otworzył się na temat licznych zdrad, jakich dopuścił się, będąc w związku z Edytą Zając, relacji z Eweliną Taraszkiewicz oraz śmierci synka. Zawodnik przyznał, że mama jego córki Inez miała początkowo brać pieniądze za spotkania, a co więcej, według jego relacji miała też w tajemnicy przed nim przestać stosować antykoncepcję. Sportowiec podzielił się także szokującymi informacjami o Magdalenie Stępień, którą przedstawił jako bardzo zazdrosną partnerkę. Trudno się dziwić, że po publikacji rozmowy w sieci wybuchła burza. Na Rzeźniczaka spłynęła ostra krytyka zarówno ze strony internautów, jak i innych gwiazd. Co na to piłkarz?

Jakub Rzeźniczak i jego żona relaksują się po głośnym wywiadzie piłkarza

Od kilku dni o tym wywiadzie mówią wszyscy. Jakub Rzeźniczak znalazł się w ogniu krytyki po rozmowie, która prawdopodobnie w oczach piłkarza miała go wybielić. Jak zdążyliśmy zauważyć, efekt jest całkowicie odwrotny. W byłego zawodnika Wisły Płock uderzają gwiazdy, dziennikarze, psycholodzy, specjaliści od PR i oczywiście internauci. Oberwało się także Żurnaliście za zadawanie tak osobistych pytań.

Trudno było się spodziewać, że sportowiec wyciągnie aż tak prywatne historie. Rozmowa z Żurnalistą może skończyć się nie tylko kryzysem wizerunkowym, ale także procesem. Ewelina Taraszkiewicz wydała oświadczenie po wywiadzie Jakuba Rzeźniczaka, w którym dała jasno do zrozumienia, że skontaktowała się już z prawnikami w tej sprawie. W poniedziałek gwiazdor pokazał, jak obecnie spędza czas po tym całym zamieszaniu.

Choć w mediach szaleje burza, Jakub Rzeźniczak i jego żona cieszą się słońcem, wypoczywając na plaży. Najwyraźniej małżeństwo nie przejmuje się krytyką, jaka spadła na piłkarza i postanowiło rozpocząć letni relaks. Warto przypomnieć, że para rozpoczyna nowy rozdział w życiu. Oboje przeprowadzają się z Płocka do Kołobrzegu, gdzie Jakub Rzeźniczak będzie kontynuował karierę piłkarską.

Niedawno Jakub Rzeźniczak zabrał głos po głośnym wywiadzie. Gwiazdor podkreślił, że on sam dostał wiele pozytywnych wiadomości od internautów i jest sporo osób, które stanęły po jego stronie. Część z nich pojawiła się także w relacjach na Instagramie zawodnika Kotwicy Kołobrzeg.

