Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka powiedzieli sobie "TAK" na plaży w Miami! Niespodziewana informacja o ślubie tej dwójki oraz zdjęcia i filmy z ceremonii i wesela, wywołały ogromne poruszenie wśród internautów. Niestety, okazuje się, że nie wszyscy dobrze życzą młodej parze. W przypadku Jakuba Rzeźniczka i Pauliny Nowickiej dzień, który powinien być jednym z najszczęśliwszych w życiu, przyniósł lawinę krytycznych komentarzy i hejtu. Znany piłkarz nie mógł już dłużej się temu przyglądać i w końcu postanowił odpowiedzieć internautom.

Jakub Rzeźniczak odpowiada na hejt internautów po ślubie z Pauliną Nowicką

W kiedy w nocy z poniedziałku na wtorek kadry z bajkowego ślubu i gorącego wesela trafiły do sieci, Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka znaleźli się w ogniu krytyki. Na widok uśmiechniętej, wpatrzonej w siebie pary młodej, niektórzy z internautów stwierdzili, że nie wypada, by piłkarz aż tak epatował swoim szczęściem. Ich zdaniem sportowiec powinien wstrzymać się ze ślubem i odczekać znacznie dłużej po śmierci swojego synka, a tak radosne wydarzenie jest teraz zdecydowanie nie na miejscu. Co na to Jakub Rzeźniczak?

- Nawet rok nie minął od żałoby po śmierci Oliwiera ???? - Żałobę nosi się w sercu... Ale trochę taktu, przykre... - Serio, tak szybko żałoba minęła??? - pisali internauci.

Po pierwszej krytyce, kilka słów do hejterów wystosował słynny chirurg gwiazd, a prywatnie przyjaciel sportowca. Krzysztof Gojdź stanął w obronie Jakuba Rzeźniczaka, zwracając się do internautów w bardzo bezpośredni sposób. Jak się okazuje, świeżo upieczony pan młody również nie ma zamiaru milczeć. Jakub Rzeźniczak odpowiedział na jeden z komentarzy internautki, dając hejterom do zrozumienia, co o nich myśli.

- Magda zła, bo obnosi się ze swoją żałobą. Kuba zły, bo nie pokazuje żałoby. Ludzie, Opamiętajcie się!! Skupcie się na swoim życiu. Co za mentalność, wszyscy eksperci od analizy życia i zachowań innych…????‍♀️ - napisała jedna z internautek. - czemu tak niewiele ludzi potrafi myśleć jak Pani???????? w punkt - odpowiedział Jakub Rzeźniczak.

Pod słowami obserwatorki natychmiast pojawiły się komentarze z podobnymi opiniami. Sądzicie, że teraz Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka zaznają trochę spokoju? Właśnie tego życzymy młodej parze i czekamy na zdjęcia z podróży poślubnej!

