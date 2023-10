Jakub Rzeźniczak nie wytrzymał. Musiał stanąć w obronie Pauliny Nowickiej, która otrzymuje pełne nienawiści wiadomości w mediach społecznościowych. Poszło o ich wystawne życie i chwalenie się miesiącem miodowym a także... alimenty na córkę, o które ma spór z byłą partnerką. Co napisał Jakub Rzeźniczak?

Życie miłosne Jakuba Rzeźniczaka jest pełne skandali. Z obecną żoną związał się jeszcze przed narodzinami małego Oliwiera, który zmarł po heroicznej walce z chorobą pół roku temu. W tajemnicy przed mediami Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka wzięli ślub w Miami i od tamtej pory muszą mierzyć się z ogromnym hejtem. Internauci nie mają krzty zrozumienia dla piłkarza, który niedawno pochował swojego ciężko chorego synka i zarzucają mu "że nie potrzebuje żałoby". On sam zdaje się nie przejmować tym, co dzieje się w sieci i z uśmiechem na twarzy publikuje relacje z miesiąca miodowego w Stanach Zjednoczonych.

Dodatkowe kontrowersje budzi fakt, że była partnerka Jakuba Rzeźniczaka walczy o wyższe alimenty dla córki, która urodziła się w 2017 roku, o której przez długi czas sportowiec nie mówił publicznie. Zdradziła również, że piłkarz apeluje o zmniejszenie kwoty zasądzonej przez sąd, ponieważ jest zbyt wysoka, by mógł żyć normalnie. Te informacje w zestawieniu z rajskimi wakacjami, jakie Jakub Rzeźniczak relacjonuje w sieci, sprowadzają na niego i jego żonę coraz to nowe cięgi.

Jakub Rzeźniczak opublikował treść nieprzyjemnej wiadomości, jaką Paulina Nowicka dostała od jednego z internautów. Nieznajomy zarzucił im, że afiszują się pieniędzmi, gdy w tym samym czasie piłkarz ma twierdzić, że nie zarabia wystarczającej kwoty, by płacić zasądzone alimenty dla córki.

Paulina Nowicka nie pozostawiła tego bez komentarza:

Głos zabrał sam Jakub Rzeźniczak, publikując screen wiadomości od hejtera.

Jakub Rzeźniczak postanowił stanąć w obronie żony i zwrócił się do atakującego:

Pan Piotr STOP. Krytyka, wyrażanie zdania jak najbardziej ale to... do człowieka, tym bardziej do kobiety...