Rzeźniczakowie nie przestają emanować swoim szczęściem na Instagramie. Ostatnio rodzina spędzała beztrosko czas na wakacjach, a na ich profilach roi się od zdjęć z ich urlopu. Nie jest tajemnicą, że para uwielbia dopasowywać kolorystycznie swoje stylizacje, jednak ich ostatni look to prawdziwy hit. Fani są zachwyceni ich pomysłem.

Jakub Rzeźniczak z żoną i córką w identycznych stylizacjach

Od kiedy Jakub Rzeźniczak poznał swoją żonę Paulinę Nowicką, wydaje się być naprawdę szczęśliwy. Para regularnie publikuje wspólne zdjęcia i filmiki na Instagramie i dzielą się każdą wyjątkową chwilą ze swojego życia z internautami. Ostatnio Jakub Rzeźniczak zabrał swoją rodzinę na wakacje do Grecji, z której nie zabrakło romantycznych zdjęć i nagrań z ich wspólnych chwil. Piłkarzowi był potrzebny wypoczynek po intensywnych treningach do gali MMA, w której zmierzył się z Tomkiem Matysiakiem. Były piłkarz wygrał walkę, a na trybunach wspierała go ukochana żona, która zawsze jest przy jego boku. Oboje prężne działają w sieci jako influencerzy, a na ich profilach wciąż pojawia się pomysłowy content, m.in. uwielbiają ubierać się w dopasowane kolorystycznie stroje, a internauci nie szczędzą im wtedy komplementów.

Instagram@jakubrzezniczak25

Na swoim Instagramie Paulina Rzeźniczak opublikowała rodzinę zdjęcia z mężem i córeczką, na których wszyscy mają identyczne stylizacje. Cała trójka ma na sobie czarne koszulki z napisami dedykowanymi dla mamy, taty i dziecka. Fajny pomysł?

Mommy Daddy Mini — napisała Paulina.

Internauci są zachwyceni zdjęciami pary i ich córeczki, a w komentarzach roi się od komplementów. Ostatnio również Jakub Rzeźniczak przekazał radosne wieści i zdradził, że minęły już cztery miesiące od przyjścia na świat Antosi. Ten czas z pewnością odmienił życie pary, a internauci wciąż trzymają za nich kciuki.

Szczęście i miłość bije od Was na odległość. Jesteście boscy

Cudowna macie córeczkę. Piękna rodzinka

Cudną stworzyliście rodzinę — piszą internauci.

A wy co sądzicie o dopasowanych kolorystycznie strojach Rzeźniczków i ich córeczki? Wyglądają stylowo?

