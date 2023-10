Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka to już małżeństwo. Para aktualnie jest w podróży poślubnej, którą chętnie chwali się w sieci. A jak zakochani żyją na co dzień? Na ich Instagramach możemy zobaczyć m.in relacje z pięknej kuchni czy salonu. Ostatnio para pochwaliła się też bożonarodzeniowymi dekoracjami w swoim gniazdku. Zobaczcie zdjęcia!

Reklama

Tak mieszkają Paulina Nowicka i Jakub Rzeźniczak

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka wzięli ślub 28 listopada 2022 roku. Uroczystość odbyła się Miami i nie zabrakło na niej wyjątkowych gości, pięknych dekoracji i wspaniałej imprezy na dachu budynku. A gdzie para mieszka na co dzień? Paulina Nowicka dla Jakuba Rzeźniczaka przeprowadziła się do Płocka - to właśnie tam zakochani mają piękne gniazdko.

Instagram/Jakub Rzeźniczak

Zobacz także: Żona Jakuba Rzeźniczaka odpowiedziała na komentarze po ślubie! Pokazała nowe kadry

W mieszkaniu pary dominują odcienie szarości. W salonie znajduje się zaś welurowa, granatowa kanapa, czarny stolik kawowy, szare zasłony, telewizor i ciekawa szafka RTV. Nie brakuje również kominka, który zwłaszcza w okresie zimowym dostarcza niesamowitego klimatu.

Instagram/Jakub Rzeźniczak

Instagram/Jakub Rzeźniczak

Zobacz także: Wszystkie partnerki Jakuba Rzeźniczaka. To one kiedyś były tymi jedynymi

Mieszkanie Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej jest dwupoziomowe, jednak zakochani najczęściej chwalą się pomieszczeniami, które znajdują się na parterze. Dzięki temu możemy zobaczyć też, jak wygląda ich kuchnia! Ta jest naprawdę przestronna i urządzona w nowoczesnym stylu. Zakochani mają mnóstwo miejsca do przechowywania, więc z pewnością w ich kuchni znajduje się wiele sprzętów do gotowania. Sami spójrzcie!

Instagram/Jakub Rzeźniczak

Zobacz także: Historia miłości Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej! Para właśnie wzięła ślub w Miami

Reklama

I jak Wam się podoba gniazdko Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej? Zobaczcie więcej zdjęć z mieszkania pary!

Instagram/Jakub Rzeźniczak