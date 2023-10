Jakub Rzeźniczak nie może liczyć na spokój w ostatnim czasie. Piłkarz wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych po tym, jak ujawnił, że pobrał się z Pauliną Nowicką. Para wzięła ślub w Miami. Niektórzy internauci stwierdzili, że gwiazdor powinien poczekać z tą decyzją. Teraz okazało się, że piłkarza czeka rozprawa sądowa w sprawie... alimentów na córkę ze związku z Eweliną Taraszkiewicz. Kobieta zasugerowała, że Jakub Rzeźniczak nie chce zgodzić się na wyższe świadczenia.

Rozmawiając z "Faktem", była partnerka Jakuba Rzeźniczaka opowiedziała o relacjach piłkarza z córką. Wiele osób może być zaskoczone faktem, że sportowiec ma dziecko z Eweliną Taraszkiewicz. Gwiazdor przez dwa lata ukrywał to w tajemnicy. Mała Inez przyszła na świat w 2017 roku. Gdy media dowiedziały się o tym, Rzeźniczak zaznaczył, że przez cały czas był idealnym ojcem.

Inne zdanie na ten temat ma Ewelina Taraszkiewicz. Prawniczka przyznała w rozmowie z "Faktem", że to ona zabiegała, by Jakub Rzeźniczak częściej widywał się z córką. Niestety nie udało jej się osiągnąć efektu.

Kontaktów nie ma. Wszyscy zapewne pamiętają, jak mnie oskarżał, iż go alienuję, w związku z tym sama wniosłam do sądu o uregulowanie kontaktów. Ojciec w życiu dziecka jest ważny i potrzebny. Sąd przychylił się do mego wniosku. Do tej pory udało mu się pojawić aż raz. Zawsze miał wymówkę — wyjaśniła.