Krzysztof Gojdź przyjaźni się z Jakubem Rzeźniczakiem. Nic dziwnego, że został zaproszony na ślub piłkarza z Pauliną Nowicką. Zdjęciami oraz relacjami z uroczystości chętnie zresztą dzielił się na Instagramie. Mogliśmy go zobaczyć nawet w aucie razem z panną młodą podczas jej podróży na ceremonię, gdzie czekał już jej ukochany. Słynny polski lekarz medycyny estetycznej komentował już w mediach sprawy, dotyczące Jakuba Rzeźniczaka - m.in. wtedy, gdy na piłkarza spadla krytyka za sposób przeżywania żałoby po śmierci synka Oliwiera. Teraz jednak naprawdę go poniosło! W bardzo mocnych słowach zareagował na burzę, którą wywołały niespodziewane zaślubiny Rzeźniczaka i Nowickiej.

Krzysztof Gojdź nie przebiera w słowach. Atakuje "polaczków cebulaczków"

Krzysztof Gojdź kilka lat temu wyprowadził się do Stanów Zjednoczonych, by zaistnieć szerzej w tamtejszej branży medycyny estetycznej. Mimo to chirurg wciąż jest obecny w polskim show-biznesie i często pojawia się w rodzimych mediach. Teraz serwis Pudelek poprosił lekarza o komentarz na temat hejtu, który wywołał niespodziewany ślub Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej. Chirurg nie krył oburzenia i nie przebierając w słowach powiedział hejterom, gdzie ich miejsce. Krzysztof Gojdź zwrócił się bezpośrednio do krytyków Jakuba Rzeźniczaka, nazywając ich "zgnuśniałymi trollami" i "idiotami". Jest przekonany, że wylew nienawiści wynika z zazdrości - bo i co innego może pozostać osobom, które, jak twierdzi chirurg, "jedyne co unoszą, to swoje "zapasione du*** znad klawiatury"?

Do idiotów hejterów: dajcie już Kubie i Paulinie spokój. Nie zazdrośćcie pięknej miłości. Sami jesteście zgnuśniałymi trollami, marzącymi o takich wspaniałych chwilach i uniesieniach. Jedno, co unosicie, to swoje zapasione du*** znad klawiatury, nawalając żenujące komentarze. Parze młodej życzę powodzenia! – powiedział Pudelkowi Krzysztof Gojdź.

fot. Pawel Wodzynski East News

Widać jednak, że powyższe słowa nie dały ujścia emocjom Krzysztofa Gojdzia, bo w jeszcze mocniejszy i bardziej dobitny sposób wypowiedział się pod jednym z postów Jakuba Rzeźniczaka.

- All the best my Friend! And ch*j w d*pę hejterom! Chociaż co niektórym może być przyjemnie. Polaczkom cebulaczkom życzymy uniesień… Nie serca, tylko spasionych du*sk znad klawiatury. Niech ich żółć zaleje z zazdrości i zawiści. Żyj swoim życiem w szczęściu i miłości. Chwilo trwaj – napisał pod zdjęciem piłkarza.

Przypomnijmy, że niedawno Krzysztof Gojdź stanął w obronie Jakuba Rzeźniczaka. Podkreślił, że piłkarz ma za sobą bardzo trudny czas, ale po prostu nie epatował swoim smutkiem w sieci. Gojdź zauważył też, że piłkarz, mimo wszystko ma prawo do szczęścia.

Trzeba przyznać, że ślub Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej był jednym z najbardziej niespodziewanych wydarzeń towarzyskich ostatnich dni w polskim show-biznesie. Ciekawe, czym świeżo upieczeni małżonkowie jeszcze nas zaskoczą.

