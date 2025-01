Jakub Rzeźniczak, 38-letni piłkarz, spełnia się obecnie w roli taty i przyznaje, że nigdy nie był tak szczęśliwy jak teraz, tworząc rodzinę z żoną Pauliną i córeczką Antoniną. Fani z pewnością zastanawiają się, jakie nowe wyzwania zawodowe czekają Jakuba w nowym roku. Teraz sportowiec rozwiał wątpliwości nt. swojego udziału w niezwykle popularnym show, "Tańcu z Gwiazdami". Dlaczego póki co nie zatańczy na najbardziej znanym parkiecie w Polsce? Odpowiedź może zaskoczyć!

Fani, którzy od pewnego czasu śledzą życie prywatne Jakuba Rzeźniczaka mogą odnieść wrażenie, że w ostatnim czasie przeszedł on sporą przemianę wewnętrzną. Piłkarz niemal na każdym kroku podkreśla, jak ważna jest dla niego rodzina i wartości z nią związane. Teraz wygląda na to, że podejście 38-latka jest też mocno powiązane z ... jego planami zawodowymi, z których zdecydował się zrezygnować właśnie dla komfortu swojej żony.

Jak się okazuje, Jakub Rzeźniczak ma jednoznaczne stanowisko ws. udziału w tanecznym show, które zbliżyło do siebie niejedną parę, która poznała się na parkiecie! Piłkarz bardzo liczy się z komfortem i spokojem psychicznym żony i nie chciałby dawać jej powodów do zazdrości. Zaskoczyło Was jego podejście?

Pojawił się taki pomysł i dostałem taki telefon, ale myślę, że jest to program, do którego niekoniecznie chciałbym w tym momencie swojego życia pójść. Po prostu myślę, że nie byłoby to też do końca komfortowe dla mojej żony, bo dla mnie taniec jest rzeczą dosyć intymną i myślę, że są rzeczy, z których po prostu warto zrezygnować

- powiedział Jakub Rzeźniczak dla ''Newserii''.