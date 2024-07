Adam Sztaba wziął ślub! Juror "Must be the music" stanął na ślubnym kobiercu ze swoją partnerką Agnieszką Dranikowską. Był to drugi ślub popularnego dyrygenta. W maju 2015 roku Adam Sztaba rozwiódł się z Dorotą Szelągowską po dwóch latach małżeństwa. Dyrygent znalazł szczęście u boku swojej menadżerki! Dziś są już szczęśliwymi małżonkami!

Reklama

Ślub Adama Sztaby - data i szczegóły

Ceremonia odbyła się 19 czerwca w luksusowym hotelu w okolicach Koszalina - podał "Fakt". Zakochani zdecydowali się na bajkową ceremonię w plenerze. Panna młoda zdecydowała się na zachwycającą, bardzo prostą, długą, białą suknię z głębokim dekoltem. Na głowie miała uroczy wianek, który idealnie pasował do zaślubin na łonie natury. Adam Sztaba miał na sobie granatowy garnitur i wyglądał świetnie! W ślubie udział wzięła jedynie najbliższa rodzina i przyjaciele młodej pary. Przypomnijmy, że para ma już wspólnego synka Leopolda, który przyszedł na świat w styczniu tego roku. Para wychowuje również córkę Agnieszki z poprzedniego związku. Teraz wszyscy tworzą szczęśliwą rodzinę! Gratulujemy i czekamy na zdjęcia z uroczystości!

Zobacz też: Adam Sztaba o rozstaniu z żoną Dorotą Szelągowską: „Rozwód to strata, ale też refleksja”.

Zobacz także

Adam Sztaba ożenił się! Gratulujemy!

ONS

Reklama

Jego żoną jest piękna blondynka Agnieszka Dranikowska.