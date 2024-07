Adam Sztaba pochwalił się uroczym zdjęciem ze swoim synkiem. Mały Leopold skończył trzy miesiące i jak widać już towarzyszy swojemu tacie w pracy. Juror programu "Must be the music" zabrał chłopca na próby do sali koncertowej w Krakowie. Dumny tata jedną ręką trzyma swojego synka a drugą dyryguje. Ich wspólne zdjęcie na Facebooku rozczuliło fanów Sztaby. Co pisali internauci?

Panie Adamie cudowne zdjecie. Brawo tatuś Leoś będzie muzykiem. Wzruszająco.

Zobaczcie jaką fotką z synkiem pochwalił się Adam Sztaba. Uwaga- ten widok rozczula! ;) Kto wie, być może mały Leopold rzeczywiście pójdzie w ślady swojego taty i w przyszłości również zostanie znanym muzykiem?

