Program "Rolnik szuka żony", który łączy w pary rolników i rolniczki z kandydatkami i kandydatami cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów, a z roku na rok "rolnikowa" rodzina coraz bardziej się powiększa. Kolejne pary znajdują to, co dla nich najważniejsze - prawdziwe uczucie na całe życie. Nie jest tajemnicą, że Adrianna i Michał, którzy mieli okazję poznać się w 9. edycji show, są ulubieńcami widzów. Teraz żona rolnika wprawiła internautów w osłupienie, publikując nietypowe ogłoszenie! Dlaczego Ada planuje sprzedaż cenny przedmiot z dnia ślubu?

Reklama

Ada z 9. edycji "Rolnika" sprzedaje suknię ślubną

Gdyby widzowie mieli wskazać swoją ulubioną parę, która poznała się w "Rolniku", z dużym prawdopodobieństwem byliby to Adrianna i Michał, którzy tworzą zgodny związek od czasu emisji 9. edycji show. Para ujęła wielu fanów swoim pozytywnym podejściem do życia, szczerością i naturalnością. Nic zatem dziwnego, że uczucie zaprowadziło zakochanych przed ołtarz. Choć jakiś czas temu spekulowano o kryzysie u Ady i Michała z "Rolnika", Adrianna szybko rozwiała wątpliwości na ten temat i zaprzeczyła plotkom.

Teraz jednak, ku zaskoczeniu fanów "Rolnik szuka żony", w sieci pojawiło się nietypowe ogłoszenie. Adrianna Tyszka wystawiła na sprzedaż ... suknię ślubną! Żona rolnika poinformowała też o możliwości przymiarek w jej rodzinnym mieście, Łodzi i podała cenę ślubnej pamiątki, która wynosi 4 tysiące złotych. W związku z tym fani ponownie zaniepokoili się związkiem Ady i Michała:

Suknia do przymiarki w Łodzi, czyżby jakiś kryzys? - zapytała internautka.

Żona rolnika pośpieszyła z odpowiedzią i znów rozwiała wszelkie domysły:

Jak zwykle domysły. W Łodzi, bo zostawiłam ją w domu rodzinnym - napisała Adrianna.

Myślicie, że szybko znajdzie się chętna na taki nabytek osoba? Niezależnie od powodów decyzji żony Michała z "Rolnika", mamy nadzieję, że transakcja będzie bezproblemowa!

Ada i Michał z "Rolnika" znaleźli swoje szczęście w programie

Michał Tyszka i Adrianna Jasiaczek poznali się w dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Michał, 24-letni rolnik z województwa podlaskiego, prowadził wraz z rodziną gospodarstwo o powierzchni 130 hektarów, specjalizujące się w hodowli krów i koni. Z kolei Adrianna, 21-letnia studentka pedagogiki z Łodzi, pracowała jako niania i pasjonowała się tańcem oraz sportem.

Ich historia miłości rozpoczęła się od listu, który Ada wysłała do Michała. Co ciekawe, Michał postanowił, że ostatni przeczytany przez niego list, bez względu na treść, będzie tym, którego autorkę zaprosi do programu. Tym listem okazał się właśnie list Adrianny. Od pierwszego spotkania między nimi zaiskrzyło, a ich relacja rozwijała się dynamicznie na oczach widzów.

W finale programu Michał oświadczył się Adriannie i para szybko zaczęła planować wspólną przyszłość, a 16 lipca 2023 roku stanęła na ślubnym kobiercu. Na weselu bawiło się wielu gości, w tym przyjaciele z programu, m.in. Klaudia i Valentyn.

Po ślubie Adrianna i Michał zamieszkali razem w rodzinnym gospodarstwie Michała. Ich miłość, która narodziła się na oczach milionów widzów, jest dowodem na to, że program "Rolnik szuka żony" potrafi łączyć ludzi na całe życie.

Kiedy 12. edycja "Rolnik szuka żony"?

Obecnie trwa nabór uczestników do 12. edycji programu "Rolnik szuka żony". Osoby prowadzące gospodarstwo rolne i poszukujące swojej drugiej połówki mogą zgłaszać się do 28 lutego 2025 roku.

Chociaż dokładna data premiery 12. edycji nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, tradycyjnie nowe sezony programu emitowane są jesienią. Można więc przypuszczać, że 12. edycja zostanie wyemitowana jesienią 2025 roku. W międzyczasie, dla fanów programu, w grudniu 2024 roku wyemitowano świąteczny odcinek specjalny "Rolnik szuka żony", w którym uczestniczyły pary z poprzednich edycji, m.in. właśnie Ada z Michałem.

A Wy, oglądacie hitowe show Telewizji Polskiej?

Reklama

Zobacz także: Rolnik szuka żony: Kamila pokazała szczupłą figurę