Zapowiada się naprawdę bajkowe wesele, które dla Roksany Węgiel i Kevina Mgleja ma planować sama Izabela Janachowska, która jak wiadomo jest doskonałą ekspertką w tej dziedzinie. Była prowadząca "Tańca z Gwiazdami" ma czuwać nad każdym etapem ślubów Roksany Węgiel zarówno podczas cywilnego, jak i kościelnego, który ma się odbyć już w te wakacje.

Reklama

Izabela Janachowska organizuje ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja

Jak dowiedział się "Super Express" to Izabela Janachowska organizuje ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja, który ma się odbyć już w sierpniu. Jak wiadomo, Izabela Janachowska ma ogromne doświadczenie, co udowodniła w swoich programach i zapowiada się ślub jak z bajki. To jeszcze nie wszystko! Izabela Janachowska miała też pomagać Roksanie i Kevinowi w organizacji sekretnego ślubu cywilnego. Wygląda na to, że zakochani zdecydowali się na kompleksowe wsparcie najlepszej ekspertki. Przygotowania do ślubu są już naprawdę zaawansowane, a jakiś czas temu Roxie Węgiel i Kevin Mglej zostali przyłapani przez paparazzi podczas wybierania obrączek ślubnych...

Roksana Węgiel mimo zaledwie 19 lat zdecydowała się wyjść za mąż za 8 lat starszego Kevina Mgleja. Początkowo fani artystki byli sceptycznie nastawieni do tego pomysłu i sugerowali, że piosenkarka jest jeszcze bardzo młoda i powinna wstrzymać się z tak poważną decyzją, jednak Roxie i Kevin nie przejmują się krytyką i już niebawem po raz drugi mają powiedzieć sobie "Tak".

EOS

Nie jest tajemnicą, że Izabela Janachowska ma ogromne doświadczenie w tematyce ślubnej, co udowodniła m.in. na antenie Polsatu w programie "Ślubne pogotowie". Czy praca nad weselem Roxie i Kevina będzie zwieńczeniem jej profesjonalizmu i sukcesów zawodowych?

Reklama

Jeszcze nie wiadomo, czy para zdecyduje się pochwalić zdjęciami i relacją z wesela. Do tej pory dbali o to, aby ich ślub cywilny utrzymać w tajemnicy, ale czujne oko internautów wychwyciło, że piosenkarka w KRS widnieje jako Roksana Węgiel-Mglej. Podczas ślubu kościelnego będzie inaczej i Roksana zaskoczy kadrami w sukni ślubnej?

Zobacz także