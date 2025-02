Antoni Sztaba to młody, 23-letni aktor, który w ostatnich miesiącach coraz częściej pojawia się w polskich produkcjach telewizyjnych i streamingowych. Prywatnie jest synem Doroty Szelągowskiej i wnukiem znanej pisarki Katarzyny Grocholi. Jego rodzinne powiązania sprawiają, że często musi mierzyć się z pytaniami o nepotyzm w branży filmowej. A co łączy Antoniego z Adamem Sztabą? Te rodzinne koligacje mogą zaskoczyć!

Czy Adam Sztaba jest ojcem Antoniego Sztaby?

Choć wielu może się zdziwić, to 23-letni Antoni Sztaba, znany m.in. z serialu "Przesmyk" nie jest biologicznym synem Adama Sztaby, choć nosi jego nazwisko. Jest synem Doroty Szelągowskiej i Pawła Hartlieba, jednak po rozstaniu rodziców, gdy miał około roku, jego matka związała się z Adamem Sztabą. Przez wiele lat to właśnie Adam Sztaba pełnił rolę ojca w jego życiu i zbudował z nim silną więź. Jako nastolatek Antoni zdecydował się na zmianę nazwiska na Sztaba, co odbyło się za zgodą jego biologicznego ojca:

Antek, odkąd skończył rok, był wychowywany przez Adama Sztabę, mojego byłego męża, który przejął nad nim opiekę. I kiedy miał 14-15 lat, zmienił nazwisko na nazwisko Adama. Jego biologiczny tata wyraził na to zgodę i Antek od tamtego momentu nosi nazwisko swojego przybranego taty, który go wychował - mówiła Szelągowska dla ''Jastrząb Post''.

Ta decyzja pokazuje, jak ważna była dla niego relacja z Adamem Sztabą, który mimo rozstania z Dorotą Szelągowską pozostał ważną postacią w jego życiu. Warto zaznaczyć, że Antoni Sztaba jest młodym, obiecującym aktorem, który zdobywa coraz większą popularność dzięki swojej roli w "Przesmyku". Jego kariera nabiera tempa, a widzowie z zainteresowaniem śledzą jego rozwój artystyczny.

Antoni Sztaba zagrał w serialu kryminalnym "Przesmyk" i musiał się tłumaczyć

W serialu „Przesmyk” Antoni Sztaba wciela się w postać Kaja. „Przesmyk” to thriller, który opowiada historię pełną napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Choć od momentu ogłoszenia jego udziału w „Przesmyku” w mediach zaczęły pojawiać się głosy sugerujące, że jego sukces jest efektem rodzinnych powiązań. W jednym z wywiadów Antoni Sztaba odniósł się do tych zarzutów, podkreślając, że sam pracuje na swoją karierę i nie zamierza przepraszać za to, kim są jego bliscy:

Taką sobie drogę wybrałem i mam nadzieję, że mi to się uda, ale pewnych rzeczy po prostu nie uniknę. Też nie chcę już się wypierać, bo miałem taki moment, kiedy myślałem, że źle zrobiłem, że to wybrałem, bo czytałem komentarze właśnie od ludzi, którym się wydaje, że wszystko mi tutaj załatwiła mama — a tak nie jest. Jestem ''nepodzieckiem'' na pełnej - przyznał Antoni Sztaba dla ''Plejady''.

Pawel Wodzynski/East News

Antoni Sztaba jest w związku ze znaną wokalistką

Na tym jednak nie koniec niespodzianek dot. prywatnego życia 23-latka! Antoni Sztaba jest w związku z Julią Zarzecką, znaną pod pseudonimem Zalia, utalentowaną polską wokalistką. Para poznała się dziesięć lat temu podczas warsztatów musicalowych i od tego czasu ich relacja się rozwija. Ich związek szybko zyskał publiczne uznanie, a Dorota Szelągowska, wyraziła aprobatę dla wybranki syna, dzieląc się wspólnymi chwilami rodzinnymi w mediach społecznościowych.

O czym jest serial "Przesmyk"?

Serial „Przesmyk” w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego miał swoją premierę 31 stycznia 2025 roku i już od pierwszego odcinka wzbudza ogromne zainteresowanie. Produkcja ta jest jedną z najbardziej wyczekiwanych nowości na platformie Max i ma szansę stać się hitem. Serial "Przesmyk" to thriller sensacyjny, który przenosi widzów w świat szpiegowskich intryg, trudnych wyborów i emocjonalnych napięć. Opowiada historię Ewy Oginiec, tajnej agentki służb specjalnych, która po osobistej tragedii próbuje zerwać z ryzykownym zawodem i rozpocząć normalne życie. Sytuacja komplikuje się, gdy jej partner, również agent, zostaje zdemaskowany przez rosyjski wywiad i znika bez śladu.

mat. prasowe. Bartosz Krupa/East News

Akcja serialu rozgrywa się w realiach budzących skojarzenia z aktualnymi wydarzeniami geopolitycznymi, poruszając tematykę hybrydowej wojny, tajnych misji oraz relacji zawodowych obarczonych odpowiedzialnością za ludzkie życie. Twórcy zadbali o autentyczność fabuły, precyzyjnie badając źródła i oddając ducha pracy wywiadu. Serial łączy napięcie thrillera szpiegowskiego z emocjonalną głębią, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń.

