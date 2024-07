Informacje o rozstaniu Adama Sztaby i Doroty Szelągowskiej zaskoczyło wszystkich. Nic nie wskazywało, że para która w 2013 roku wzięła ślub, już po kilku miesiącach będzie przechodzić kryzys. Niestety, w mediach pojawiły się informacje, że juror programu "MBTM" wyprowadził się z domu i rozpoczął nowe życie u boku swojej menedżerki. Córkę Katarzyny Grocholi wspierały wówczas jej przyjaciółki. Zobacz: Nie tylko Szulim wspiera Szelągowską. Jej rozstanie przeżywa też inna gwiazda

Według najnowszych doniesień prasowych Dorota Szelągowska i Adam Sztaba oficjalnie nie są już małżeństwem. Jak donosi "Na żywo" para jest już po rozprawie sądowej, podczas której doszło do rozwodu. Okazuje się, że byli małżonkowie jeszcze przed sprawą podzielili swój majątek.

- Sprawy majątkowe na sali sądowej nie były rozstrzygane w ogóle. Małżonkowie już wcześniej podzielili to, co było wspólne, czyli głównie oszczędności. Dom, w którym mieszkali, kupiła matka Doroty- pisarka Katarzyna Grochola, więc Adam nie rościł praw do tej nieruchomości- zdradza źródło tygodnika.