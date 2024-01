W minionej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" małżeństwo Magdy i Krzyśka wydawało się jednym z lepiej rokujących. Od początku złapali ze sobą świetny kontakt i szybko też okazali sobie pierwszą czułość. Finalnie związek nie przetrwał. Teraz z kolei, kilka miesięcy od rozstania, Krzysiek znów wrócił pamięcią do dnia ślubu.

Krzysiek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina ślub z Magdą

Widzowie, których uwadze nie umknęła 9. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia", zapewne doskonale pamiętają Krzyśka i Magdę. Tych dwoje już w momencie ślubu odkryło wspólne zainteresowania, co momentalnie zbliżyło ich do siebie. Podróż poślubna pozwoliła im poznać się znacznie lepiej, a po powrocie do codzienności, chociaż nie obyło się bez drobnych spięć, małżonkowie wyznali sobie miłość!

Magda i Krzysiek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kadr "Ślub od pierwszego wejrzenia" Player.pl

W dniu decyzji oboje wybrali pozostanie w małżeństwie, a nawet zdradzili, że myślą o potomstwie. Gdy kilka tygodni później kamery znów ich odwiedziły, wydawali się wieść zwyczajne, szczęśliwe życie jako para. Niestety... po zakończeniu emisji finału Krzysiek wydał oświadczenie, w którym poinformował, że małżeństwo nie przetrwało.

Dla fanów było to ogromne rozczarowanie, tym bardziej, że okoliczności nagłego rozstania pozostawały i wciąż pozostają owiane tajemnicą. Od tamtej pory ex małżonkowie niewiele mówią na swój temat, ale mimo to teraz Krzysiek zrobił wyjątek. Na Instagramie opublikował filmik, podsumowujący rok 2023, a do niego dołączył obszerny wpis, w którym pochylił się nad najważniejszymi dla niego wydarzeniami. Ku naszemu zdumieniu, Krzysztof zaczął od ślubu z Magdą, który, jak podkreślił, wspomina bajkowo.

W lutym dowiedziałem się, że ekspertki z programu telewizyjnego znalazły dla mnie żonę. Była to dla mnie wielka radość, coś fantastycznego. A już miesiąc później wziąłem ślub. Ten dzień był dla mnie jednym z najpiękniejszych wydarzeń w moim życiu. Czułem się jak w bajce. Byłem tak szczęśliwy, że nie mogłem uwierzyć, że to dzieje się naprawdę

kadr "Ślub od pierwszego wejrzenia" Player.pl

Dalej Krzysztof podkreślił, że 2023 był dla niego rokiem wielu zmian, w szczególności mentalnych i emocjonalnych. Chociaż nie udało mu się stworzyć stałego związku z Magdą, wyznał, że nabrał dużo pewności siebie.

Zwiększyłem swoją pewność siebie i samoświadomość. Poznałem wiele fantastycznych osób, zawiązały się nowe znajomości. Rozwijałem się mentalnie i emocjonalnie. Ten rok był dla mnie bardzo ważny. Nauczyłem się wiele o sobie. Jestem wdzięczny za wszystkie doświadczenia, które mnie spotkały

W komentarzach internauci wyrazili ogromne wsparcie dla Krzysztofa.

Krzysiek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram@ventix90