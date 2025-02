Antoni Sztaba w szczerym wywiadzie opowiedział o studiach aktorskich i tym, jak był traktowany przez profesorów. Podzielił się także przemyśleniami na temat tego, co czuje, gdy czyta o sobie, że jest "synem Doroty Szelągowskiej", chcąc pracować na własne nazwisko. Czy fakt posiadania znanej mamy i ojczyma sprawia, że jest mu trudniej?

Antoni Sztaba studiuje na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie i rozpoczyna swoją karierę jako aktor. Szersza publiczność miała już okazję zobaczyć go w takich produkcjach jak "Lipowo. Zmowa milczenia", "Na Wspólnej" czy nowym serialu MAXA "Przesmyk".

Młody aktor nie ukrywa, że fakt, że jest dzieckiem Doroty Szelągowskiej nie ułatwia mu startu ani w branży ani w codzienności. Warto wspomnieć, że Antoni Sztaba nie jest synem Adama Sztaby, jednak dyrygent miał swój wpływ na jego wychowanie, kiedy był w związku z Szelągowską. Biologicznym ojcem Antoniego jest Paweł Herlib. Młody Sztaba miał już okazję wypowiadać się temat konsekwencji, jakie niesie znane nazwisko, ironizując nawet: "Jestem nepodzieckiem na pełnej". Podkreśla jednak, że uczciwie stara się pracować na własne nazwisko i robi wszystko, by każdy swój sukces móc przypisać ciężkiej pracy a nie znajomościom, które mogą wynikać z popularności rodziców. W nowym wywiadzie dla Viva.pl, w rozmowie z Rafałem Kowalskim, Antoni Sztaba przyznał, że to nie jest tak, że nie przejmuje się zarzutami o znane nazwisko: