Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z Party.pl wrócił wspomnieniami do wydarzeń sprzed lat. Były uczestnik programu TVN opowiedział o swoim dzieciństwie i skomentował pobyt w domu dziecka i czas w rodzinie adopcyjnej. Poruszające wyznanie Piotra, trudno powstrzymać łzy.

Piotr to zdecydowanie jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie TVN ekspertki połączyły go z Agatą, jednak ich relacja była bardzo burzliwa. Widzowie nie wierzyli, że ich małżeństwo może przetrwać, a w finale okazało się, że Agata i Piotr rzeczywiście nie są razem. Po emisji programu Piotr ograniczył aktywność w mediach społecznościowych, ale ostatnio zdecydował się na szczerą rozmowę z reporterką Party.pl. Podczas wywiadu Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opowiedział o rozstaniu z matką dziecka. Były uczestnik hitowego programu TVN opowiedział również o swoim dzieciństwie, które spędził w domu dziecka i w rodzinie adopcyjnej. Jak Piotr wspomina tamten czas?

To był ciężki okres. To było tak dawno, to jest już dawno przepracowane i minęło natomiast w tamtych czasach, jako dziecka na pewno był to okres bardzo trudny. Wszyscy dookoła, wszystkie dzieci, można było obserwować, że ktoś się kimś bardziej interesuje - jeżeli chodzi o rodziców. Zawsze były wytłumaczenia typu nie mamy wspólnych zdjęć, mówię teraz o mnie i rodziców, że nie mamy wspólnych zdjęć bo nie było aparatu

zdradził Piotr.