Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" przyciąga przed telewizory tysiące osób, które z wypiekami na twarzy śledzą perypetie, osób poszukujących miłości. Show polega na tym, że wśród osób, które zgłosiły się do show, eksperci tworzą pary, które poznają się w momencie, gdy wstępują w związek małżeński. Po miesiącu uczestnicy muszą podjąć decyzję, czy chcą pozostać w małżeństwie, czy też decydują się na rozwód. Format budzi więc sporo kontrowersji, jednak jest kilka par, którym udało sie "przetrwać" eksperyment i po dziś dzień, są ze sobą szczęśliwi. Jeden z uczestników właśnie podzielił się radosną informacją!

Rodzina Adama ze "ŚOPW" się powiększyła

Ledwo co zakończyła się emisja 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a emocje zdają się nadal nie opadać. W tym sezonie, podobnie jak w poprzednich, nie zabrakło kontrowersji i ostrej wymiany zdań pomiędzy uczestnikami. Ekspertki uznały, że doskonałym pomysłem będzie dobranie w następujących par: Agaty i Piotra, Joanny i Kamila oraz Agnieszki i Damiana. Na koniec eksperymentu tylko jedna z par, zdecydowała się kontynuować swoje małżeństwo, ale jak dziś już wiemy, rozstali się wkrótce po tym jak zgasły telewizyjne kamery. Sekundę po emisji ostatniego odcinka Agnieszka rzuciła obrączką i oznajmiła, że to koniec. Uczestniczka dziś nie chce "mieć więcej do czynienia z mężem".

Zostawiłam mu list, klucze zostawiłam u jego przyjaciela, dlatego że po tym, co usłyszałam, nie chcę mieć z nim nic zupełnie do czynienia, po prostu - oznajmiła Agnieszka.

Jedną z osób, która zgłosiła się do tego eksperymentu był również Adam Miciak. Mężczyzna wziął udział w 4. edycji show i został dopasowany do Joanny Lazar. Para od początku budziła ogromne kontrowersje - małżonkowie mieli zupełnie inne zdania, temperamenty i zdecydowanie nie nadawali na tych samych falach.

Mimo że podczas finałowej odcinka Joanna Lazar zgodziła się pozostać w małżeństwie, Adam definitywnie powiedział, że chce rozwodu.

Joanna mi nie podpasowała (...) dlatego stwierdziłem, że nie będę z nią w związku, co podkreślałem dwukrotnie. Pierwszy raz już po dwóch tygodniach, podczas spotkania w Katowicach powiedziałem Asi, że na pewno będzie rozwód, że z tego nic nie będzie(...)Dzień przed decyzją również Asi powiedziałem, że biorę rozwód. Asia doskonale o wszystkim wiedziała. Nie wiem, dlaczego brnęła w to, żeby zostać w tym małżeństwie - zdradził po programie.

Mężczyzna szybko ułożył sobie życie u boku nowej partnerki, a nie długo po emisji finałowego odcinka okazało się, że zostanie ojcem. W 2020 roku urodziła mu się córka, którą chętnie pokazuje w mediach społecznościowych, jednak do tej pory nie zdecydował się zdradzić jej imienia. Adam Miciak, choć w ostatnim czasie nie za wiele mówi o swoim życiu prywatnym, zdecydował podzielić się z fanami kolejną radosną informacją. Mężczyzna przekazał, że jego rodzina właśnie się powiększyła. Dodał zdjęcie swojej nowej psiej pociechy i napisał hasztag "większa rodzina". Co za wiadomość! Przesyłamy serdeczne gratulacje.

