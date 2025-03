Marta Podbioł, uczestniczka 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", po burzliwym rozwodzie z Maciejem Mikołajczakiem w końcu odnalazła szczęście w miłości. Marta po zakończeniu eksperymentu skupiała się na wychowaniu syna, pracy i własnym rozwoju, ale teraz okazuje się, że w jej życiu ktoś się pojawił. Uczestniczka programu TVN już nie ukrywa swojego szczęścia. O wszystkim opowiedziała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Marta wzięła udział w 8. edycji kontrowersyjnego eksperymentu TVN i stanęła na ślubnym kobiercu u boku Macieja Mikołajczaka. Ich małżeństwo nie przetrwało i oboje poszli osobnymi ścieżkami. Uczestniczka show chętnie dzieli się kulisami swojego życia na Instagramie, choć ostatnio pojawiała się tam znacznie rzadziej. Teraz jednak wróciła i postanowiła zorganizować Q&A dla swoich obserwujących. Jeden z nich postanowił zapytać Marty, czy się z kimś spotyka. Okazała się, że tak!

Tak zaczęłam się z kimś spotykać, ale to świeża sprawa i nie przypuszczałam, że mi się to trafi. Znałam tę osobę od dawna, ale bardzo słabo. Ale przy niedawnym spotkaniu zaiskrzyło i tak o to po czasie jestem w związku. W sumie zapomniałam o tym jak to jest być w związku więc jak ktoś ma jakieś porady jak tego nie spier... To dawajcie na priva

– zdradziła Marta.